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От грузовых автомобилей до продовольствия. Что еще входит в список взаимных поставок между предприятиями Беларуси и Смоленской области?
Белорусские предприятия все чаще работают напрямую с бизнесом восточной страны-соседки. И уже давно речь не только о торговле - активно растет интерес к совместной кооперации. Работа сообща дает дополнительный импульс развитию отношений на благо двух стран. Например, в Смоленске налажен выпуск сельхозтехники под белорусским брендом. А производители легкой промышленности открывают фирменные магазины.
К слову, портфель взаимных интересов поступательно растет. Смоленская область входит в топ-5 регионов России по сотрудничеству. Товарооборот по итогам прошлого года в плюсе. На 45 % вырос и экспорт. Что в списке взаимных поставок? И как развивается взаимовыгодное дело?
Подробности у Алины Лаппо.
Вкус белорусских продуктов в Смоленске распробовали давно. А если есть спрос, то наши производители готовы пополнять полки белорусским. Но сегодня сотрудничество куда шире.
Некогда в цехах одного из смоленских предприятий производили автокомпоненты и агрегаты для легенды советского автопрома - ЗИЛа. Наследие большой страны пустовало не год и не два, эти площади ждали своего хозяина с десяток лет.
Сейчас на смоленской земле локализован выпуск сельхозтехники под белорусским брендом и по отечественным технологиям. Предприятие "Смолсельмаш" в тесной связке с Бобруйскагромашем работает здесь уже пять лет. Производственная мощность до сотни машин в месяц. Да, начинали не с таких объемов, но работа сообща, эффективный менеджмент и грамотное вложение средств - формула успеха бизнеса, который нацелен на развитие.
Мы производим эти пресс-подборщики по лицензии Бобруйскагромаша. Эта продукция достаточно широко используется в сельском хозяйстве и пользуется спросом. 80 процентов объема поставляется в Российскую Федерацию- от Смоленска до Дальнего Востока. Часть техники идет в Казахстан.
Это лишь часть большой работы. В нескольких километрах отсюда на основе белорусских машинокомплектов того же Бобруйскагромаша и Мозырского машиностроительного собирают грабли, косилки, кормораздатчики. Все это крайне необходимо для эффективной страды. Белорусскую технику российские аграрии ценят прежде всего за качество, надежность, к тому же она конкурентна по цене.
Ко всему, производство полностью независимо от западных комплектующих - отрабатываем импортозамещение на практике! На предприятии уверяют: такой белорусско-российский симбиоз позволяет повысить производительность продукции и больше продавать, а значит больше зарабатывать.
Чтобы организовать совместное производство, улучшить логистику поставок машинокомплектов из Беларуси, часть деталей производится здесь. Нет смысла, к примеру, осваивать какие-то операции, детали, узлы, если это уже налажено на производственных площадях в Беларуси. Это все удешевляет технику. Вот такая тесная кооперация позволяет обеспечить и качество, и количество.
Бизнес-план на год вперед здесь уже расписан. Пристально работают над расширением своей линейки, уже есть договоренности с Минским заводом шестерен по лицензионной сборке плугов. Параллельно вкладываются в модернизацию и обновление оборудования. Все это по итогам года позволит нарастить объемы производства на 15 %.
Логистический хаб Минского автомобильного завода в Смоленске - это самая большая стоянка по насыщению белорусской техники в России. Например, один из автобусов на газомоторном топливе сегодня отправится в Архангельск, а вся партия (а это 150 единиц техники) уйдет до конца месяца.
Прошлый год вообще стал рекордным - на российский рынок продано почти 7 тысяч машин. Больше всего пассажирского транспорта уехало в Санкт-Петербург - порядка тысячи единиц.
Что касается наших целей, это продвижение белорусской техники, а именно МАЗа, на рынок РФ, гарантийное и послегарантийное обслуживание и упрощение процедур закупки. Что касается планов на 2023 год, то мы рисуем для себя цифру 8 тыс. единиц. Это реально, и мы не видим никаких преград.
Больше в России становится не только нашей техники. Рынок восточной соседки все пристальней смотрит и в сторону белорусского легпрома, тем более ассортимент знаком. Ранее его возили только предприниматели, а в прошлом году открыли два фирменных магазина отечественного трикотажа.
С первого дня открытия нас полюбил покупатель, ждет нового ассортимента. Продукция пользуется спросом, безусловно, из-за качества. Мы честны со своим покупателем, это изделия из натуральных волокон, поэтому мы сейчас набираем обороты.
Смоленск называют западными воротами в Россию. Этот город - важнейший транспортно-логистический узел. Граница этой области с Беларусью самая протяженная - полтысячи километров. Наш товарооборот растет. Экспорт плюс 45 %. У нас широкий список взаимных поставок - от грузовых автомобилей и тракторов до химпродукции и продовольствия.
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