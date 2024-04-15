От импортозамещения до цифровой подписи - премьеры Беларуси и России обсудили в Москве целый комплекс вопросов союзного сотрудничества

Повестка белорусско-российского сотрудничества как никогда насыщена и многогранна. Страны поступательно укрепляют свою интеграцию. Спустя два дня после встречи президентов в Москве об экономике, импортозамещении и инвестициях говорили премьер-министры. Планы впечатляют - будем вместе собирать самолеты. А это новый уровень кооперации. В целом торгово-экономические отношения Беларуси и России развиваются успешно, а экономики прошли проверку на прочность. Да, без спорных моментов не обходится. Но важно, что мы готовы их решать.

Подробности у корреспондента Светланы Лукьянюк. Рекордный товарооборот прошлого года в 53 миллиарда долларов в этом году не стоит на месте. За январь-февраль рост на 2,8 %. Чтобы бы он был устойчивым, важно все время быть в диалоге и предприятиям, и правительствам.



Помимо торговли у стран сегодня большая кооперация. Не так просто перечислить все производства, которые в активных поставках на российский рынок. Но сегодня мы идем дальше - строим мультибрендовые центры, заводы и торговые дома.



Встреча стартовала один на один. И через полтора часа - широкий формат. За большим столом переговоров руководители ведомств, которые отвечают за финансы, экономику, промышленность, энергетику и цифровые технологии.



О сотрудничестве Беларуси и России

Сегодня Беларусь и Россия в тесной связке по всем направлениям. 20 из 25 импортозамещающих проектов уже работают. Ждем нужные комплектующие для конвейерных предприятий двух стран: мосты, коробки передач, редукторы, гидравлические узлы. Уже обсуждаются и 7 новых совместных проектов.



Да, не без проблем, и некоторые вопросы затягиваются в решении. Но за три года важно реализовать не менее 30 мероприятий в союзном строительстве.



В целях обеспечения безусловного выполнения ключевых договоренностей глав государств считаю необходимым ускорить разработку и принятие этих планов единым пакетом. Как я уже сказал, большинство из этих совместных планов одобрено. В основном традиционно сложно для нас идут энергетические планы, но я считаю, что нам не надо разрывать пакет, а дать поручение доработать эти документы, для того чтобы принимать единым пакетом.

О космических технологиях Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Планов же совместных много: от земли до неба и даже выше. Развиваем космос. Первый полет нашей Марины Василевский и большая работа ученых. Польза обоюдная.

"Беспрецедентный уровень кооперации Беларуси и России в области высоких технологий, науки, и наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших стран и в интересах Союзного государства", - подчеркнул Михаил Мишустин.







Эти переговоры премьеров в Москве анонсировал еще на прошлой неделе наш Президент. Тогда с российским коллегой обсуждали, в том числе, и экономику союза двух, отмечая, что есть главное - рынок и ресурсы.



Для новых товаров нужны новые линии и новые производства, а значит, инвестиции. Мы же готовы делиться своими компетенциями. Сегодня подписан план мероприятий для стимулирования инвестактивности и российского, и белорусского бизнеса. В приоритете именно совместные производства, крупные проекты и разумная локализация.

Среди отраслей для вложения капитала Минск называет туризм, машиностроение. Рассчитывает подняться выше третьего места у России по инвестированию. Пока мы за Казахстаном и Узбекистаном. Важно четко видеть и рынок, что ему нужно не уступать конкурентам по той же сельхозтехнике и грузовикам.



По этим позициям мы совместно способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Однако, по результатам прошлого года, доля китайской техники на российском рынке грузовых автомобилей по сравнению с 2022 годом возросла с 29,5 % до 58,8 %, а на рынке дорожно-строительной техники этот показатель вообще превысил 70 %. Премьер Беларуси призывает работать и над критическим импортозамещением. В топе сейчас авиация. Да, мы поставляем узлы и комплектующие российским заводам. Сегодня подписано соглашение о совместном производстве самолета - легкого двухмоторного. Это будет наша совместная собственность. Сроки определены четко, как и ответственные. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси







О признании электронной цифровой подписи



Микроэлектроника. Здесь развитие налицо. 4 новые технологии уже в копилке, также у нас создается Научно-технический центр кристального производства. А вот в станкостроении пока проседаем. Хотя это оборудование точно нужное.

Для производителей пассажирской техники и не только новые возможности открывает соглашение о признании цифровой электронной подписи. Это важный элемент участия в госзакупках и был одним из тех барьеров, что тормозил работу.



В Беларуси эта процедура уже давно идет при электронном документообороте. Теперь это первый шаг к тому, чтобы между нашими государствами такой процесс прошел уже в электронной форме. Сегодняшнее соглашение - начало того, когда мы признаем электронные подписи двух государств взаимно. Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси