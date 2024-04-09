От качества производства до задач по экспорту и импортозамещению - как видит ситуацию в промышленности Президент

Детальный разбор ситуации в промышленности 9 апреля состоялся во Дворце Независимости. Нынешняя ситуация, конечно, держит в тонусе, в том числе и производственников. Сейчас тем более нужно рассчитывать на себя. Сделано в промышленности немало.

Последние несколько лет наблюдается стабильный рост объемов производства: плюс 40 % за 3 года. Прибавляем по электронике, легковым и грузовым авто, комбайнам.

В 2023 году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт - 6,5 млрд долларов. Хотя и это звучало на встрече, слабо диверсифицируем поставки в страны дальней дуги. Александр Лукашенко требует максимального напряжения всех ответственных за сферу.

Время непростое, каждый должен сделать максимум по своему направлению. Наша стратегическая задача - технологический суверенитет. Проекты должны помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Конечно, многое по импортозамещению наша страна реализует вместе с Россией. Но, каквсегдаговоритАлександр Лукашенко, стоит опираться не только на союзника, а идти дальше, предлагать свой продукт в самых разных точках планеты.Разговор 9 апреля былглобальным.В Минскприехали руководители крупнейших промышленных предприятий страны, которые доложили Президенту о том, как выполняются программы по импортозамещению, что сейчас с экспортом, складскими запасами и производством новых компонентов и техники.Звучали альтернативные мнения самых разных специалистов. Подробности в репортаже Илоны Красутской.

Совещание по развитию промышленности во Дворце Независимости

Совещание, которое состоялось не с первого раза. А все потому, что изначально Президента не устроил формат. Проводя любое мероприятие, глава государства всегда делает акцент - хочет услышать разные мнения разных специалистов. Никаких хвалебных од, только реальное положение вещей и проблемы. Поэтому важно было собрать максимально широкий состав: от правительства до руководителей предприятий со всей страны.

Президент и так из докладов правительства знает, что для Минпрома 2023 год был результативным. Да и вообще последние года три радовали. Темп роста объемов производства за это время составил 140 %. А если взять экспорт, то показатели еще выше. Но все мы знаем, как формируется общая статистика - за счет локомотивов. У "Планара", "Интеграла", БелОМО уже есть, например, экспортные заказы не только на этот, но и частично на следующий год. И вот контраст других предприятий.

Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел Бобруйскагромаш. Только на 12 % в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод. Мы имеем многолетний опыт работы в станкостроении - важнейшей отрасли в любой индустриальной экономике. А сегодня какая ситуация здесь? Где использование современных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизация? А ведь именно они обеспечивают высокую точность и производительность в обработке материалов, экономию ресурсов, снижение затрат и качество продукции. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Всего этого нет. Но что самое печальное, нет видения перспективы. Поэтому я жду от вас конкретных предложений, как будем исправлять ситуацию", - обозначил одну из задач глава государства.

За реальные цифры и беспристрастную статистику отвечает глава Белстата Инна Медведева. У нее более полная картина о ситуации по экспорту.

За общими позитивными итогами работы прослеживаются тревожные сигналы для белорусских предприятий. Первое, проблемы с конкурентоспособностью. Предприятия Министерства промышленности, будучи экспортно ориентированными, почти 80 % производимой продукции поставляют на экспорт, и в условиях санкций подавляющее большинство зарубежных поставок шло на российский рынок. Торговая зависимость от рынка соседей увеличилась за 2023 год на 9 процентных пунктов и продолжила в этом году свой рост. Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси

"Соответственно значительно сократились поставки на иные рынки сбыта. Особенно это характерно предприятиям Минпрома. Так, если в 2022 году продукция поставлялась в 91 страну, то в 2023 - в 66 стран. Слабо разворачивается работа по поставкам продукции в страны дальней дуги. В 2023 году уменьшился экспорт товаров в Египет, Монголию, Бангладеш, Индию, практически не поставлялись товары в Гану, - сказала глава Белстата. - В 2024 году экспортные поставки предприятий машиностроительного комплекса не достигли уровня аналогичного периода 2023 года. И если по дальней дуге из-за низкой базы есть определенные подвижки, то по таким дружественным странам, как Казахстан, Азербайджан, Пакистан экспорт снизился практически на треть, а по предприятиям Минпрома - на половину".

Также Инна Медведева отметила, что продолжили сокращаться поставки ряда позиций металлургического производства, бытовой, сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники. Но и на российском рынке белорусские предприятия не смогли в полной мере заместить ушедших западных производителей.

Безусловно, это очень удобный вариант, когда Президент поехал в заграничную командировку и договорился. Пошли поставки. И потом мы радостно сообщаем, сколько продали и получили. Но только сбывать и продавать самостоятельно - это совершенно разные истории.

Поставки переориентированы на рынки дружественных стран. В первую очередь на традиционный рынок братской России и других государств СНГ. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20 % по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства напомнил, что продовольственная безопасность - один из самых жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование.

"Я знаю эти сложности, трудности. При всех сложностях, трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает", - заявил Александр Лукашенко.

Так, сегодня есть договоренности о поставках свыше 3 тыс. тракторов, 80 комбайнов и 30 самосвалов в Зимбабве. Более 150 тракторов - в Тоголезскую Республику. В 2024 году планируются поставки техники в Никарагуа, Вьетнам, Иран и Пакистан.

"Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача - создание совместных сборочных производств белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня - диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта", - потребовал Президент.

Складские запасы за 2023 год выросли почти на четверть. Если более наглядно, где-то в ангарах недополученных 350 млн рублей.

Также не выполнены требования Президента по сокращению внешней просроченной дебиторской задолженности. За 2023 год она выросла более чем на 10 %, а ведь это могли быть оборотные средства и инвестиции.

"Возникает простой вопрос: зачем мы кого-то кредитуем? В данном случае того покупателя. Появление задолженности часто является следствием бездумной гонки за выполнением показателей по разгрузке складов и экспорту", - констатировал глава государства.

Беларусь сохранила знаковые предприятия и трудовые коллективы

Вроде бы все есть - мы сохранили знаковые производства, коллективы. Есть талантливые люди и общий результат. В последнее время значительно увеличили выпуск электроники, легковых и грузовых авто, комбайнов. Например, последние беспилотные от Гомсельмаша создавались специально для Тамбовской области. Продукт очень востребованный, как и беспилотные БЕЛАЗы. Опять же у нас есть все условия для воплощения идей. Но вот с их актуальностью порой есть проблемы, считает премьер.

Чего не хватает для качественного рывка? Вопрос понятен и ответ на него простой. Не хватает инноваций и научного вклада. То есть статистически вроде неплохо, у нас удельный вес отгружаемой инновационной продукции 46,5 % при задании 33,5 %. Но Президент прав, за этими цифрами реально новой продукции для мира нет. Надо менять структуру взаимодействия науки и промышленности. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

"Я предлагал, давайте мы хотя бы в порядке эксперимента ряд институтов или центров отдадим тем, кто реально должен пользоваться плодами их труда. Тот же Институт машиностроения, они сейчас не знают, чем заняться, принесли новую программу мероприятия - будем изобретать электроспорткар. Кому он нужен? - задался вопросом Роман Головченко. - Так давайте эти кадры, которые там работают, будут в дизайнбюро, как говорят на Западе, которое будет работать на интересы Министерства промышленности и выполнять те задачи, которые нужны отечественной промышленности".

Можем представить, главе Академии наук могло быть не очень приятно слышать такие слова. Сейчас были сосредоточены на космических достижениях. Но, как говорится, с небес на землю можно быстро спуститься. У Президента требования принципиальные. Чтобы решить многие проблемы, нужна усиленная интеграция промышленности и науки. Увеличение локализации производства и равно наш технологический суверенитет.

Практически на всех предприятиях машиностроения отмечается высокий уровень затрат на производство, в том числе вследствие значительной зависимости от импорта сырья и комплектующих. Для преодоления этого акцент должен быть сделан на повышении уровня локализации производства, снижении зависимости от зарубежных поставщиков. Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси

Пока шло совещание у нашего Президента, в свою очередь лидер России принимал главу Башкортостана. Там планируют создать станкостроительный кластер. Владимир Путин похвалил надежность нашего оборудования. Цитата: "в Беларуси можно покупать, там надежно!" Конечно, такие заявления обязывают, важно оправдать доверие. Тем более что 90 % нашей промышленной продукции сегодня идет на российский рынок. Но опять же, если посмотреть по отдельным позициям, не всегда все радужно. Для некоторых это вообще может быть большим удивлением. Но экспорт тракторов в 2023 году сократился на 18 %. Знаменитых атлантовских холодильников и морозильников в два раза.

Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее - так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. Дошли до того, что систематически возникают простои, а людей отправляют в вынужденные отпуска. Мы теряем рынок. Почему? Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства напомнил, что в своем ежегодном Послании Президент России Владимир Путин анонсировал, что до 2030 года субъекты Российской Федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это предусмотрены. "Задача белорусской промышленности - подключиться и обеспечить не менее 30 % требуемых объемов. Это наша ниша. Нужно только засучить рукава и работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Те времена, когда за забор выбросил трактор и автомобиль и тут пришли люди, стоящие в очереди, и забрали их или купили ваш трактор, давным-давно закончились".

И Министерство иностранных дел должно быть в первых рядах, когда речь идет об экспорте. Здесь его роль во многом определяющая, напомнил глава государства.

Несмотря на востребованность продукции, не приняты все возможные меры по полной загрузке производственных мощностей. Например, в отличие от активно наращивающего своего присутствия на зарубежных рынках российских конкурентов металлургической отрасли БМЗ не удалось восстановить темпы роста экспорта. По 14 из 16 белорусско-российским импортозамещающим проектам имеют место нарушения сроков реализации. Затягивание сроков может привести к невостребованности выпускаемой продукции. Аналогичные проблемы характерны для отраслевых проектов Минпрома. Значительная часть реализуется с отставанием от графиков. Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси

Многие программы по импортозамещению мы реализуем вместе с Россией. Это промышленная кооперация, микроэлектроника. Есть финансирование, предоставлены полномочия. Причем, это результат договоренностей на самом высоком уровне. А по факту, как следует из доклада главы КГК, многие проекты тормозятся чисто из-за чьей-то нерасторопности или неверных решений на местах. Слишком дорогие потери.



"Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, - нас затопчут", - заявил глава государства.

Стратегической задачей для страны Президент назвал достижение технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Это средства производства, станки, робототехника.

"Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Перед правительством Президент поставил задачу проработать и сформировать долгосрочный, как минимум до конца этого десятилетия, заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию: "Чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России".

Александр Лукашенко выносит даже нелицеприятные вещи на всеуслышание. Во-первых, это очень бодрит, настоящая встряска для чиновников. Отсидеться, работать для галочки - не те времена. И это тоже реалии, некоторые неэффективные управленцы к тому же не просто посматривают, а залазят в государственный карман.

"И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков (речь о бизнес-рисках, на которые руководителям порой приходится идти в интересах дальнейшего развития предприятия. - Прим. ред.). На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают", - сказал Александр Лукашенко.

"За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение. - Прим. ред.) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - подчеркнул глава государства.

И эта позиция будет оставаться неизменной, вне зависимости от личности Президента, потому что только таким образом можно сохранить страну. "Спрос будет жесточайший", - сказал Александр Лукашенко.

Качество продукции. За это нас многие партнеры всегда нахваливали. А еще и цена подходящая. 2 в 1, такое не всегда встречается. Нам действительно есть что предложить. И это еще защита внутреннего рынка в санкционных условиях. Да и одноименный год предъявляет все большие требования.

В Год качества (да и всегда) производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. "Значит, надо брать исключительным качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса, - отметил он. - Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Задача - закрепиться и увеличить долю рынка. А если будем бездумно гнаться за минимальной ценой, потеряем не только качество конечной продукции, но и производства собственной компонентной базы".

К разговору подключился министр сельского хозяйства. У него своя градация относительно качества техники.

В целом, если говорить о качестве техники, которую мы используем сегодня, то хотелось бы ее разделить на три группы. Первая группа - это техника с высокими показателями надежности, соответствующая современным требованиям. Это, к примеру, зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш", тракторы с мощностью двигателя до 150 л.с. МТЗ, зерносушильные комплексы "АМКОДОР", а также их почвообрабатывающая техника и отдельные погрузчики. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства Беларуси

"Вторая группа - это техника, требующая незначительной доработки в части надежности. В основном это электрооборудование и гидравлика", - сказал Сергей Бартош.

"Третья группа - техника, требующая принятия кардинальных мер по повышению ее надежности и совершенствованию. В основном это техника Бобруйскагромаш, а также практически вся техника для внесения минеральных удобрений и МАЗы, которые используются в сельском хозяйстве (это то, что было названо - антикоррозийная защита металла)", - обратил внимание министр.

А губернатору Минской области не хватает энергонасыщенных тракторов. Как выяснилось, все упирается не только в деньги.

Сегодня производительность между 6-метровой и 12-метровой сеялкой производительность отличается в 2,6 раза. Поэтому для такой техники нам необходим энергонасыщенный трактор. Для большинства подходит 35-ка, но в принципе трактору мощностью 400-450 л. с. прямым конкурентом, если мы не говорим о западной технике, является трактор Российской Федерации "Кировец". В соотношении цена - качество наша 35-ка - для наших аграриев хорошая техника. Александр Турчин, председатель Минского облисполкома

В этой связи председатель Миноблисполкома обратился к Президенту с просьбой вернуться к тому механизму финансирования при покупке техники, который существовал ранее, то есть чтобы решение принималось облисполкомом под его гарантии в случае невозврата лизинговых платежей предприятиями компенсировать их за счет бюджета.

"То, о чем Александр Генрихович говорит, сейчас этот вопрос находится на площадке правительства в стадии решения, - продолжил Роман Головченко. - Но делать это на всю страну я считаю нецелесообразным. Это снижает требовательность и расхолаживает кадры. По Минской области вопрос решаемый".

Президент сказал, что инвестиции, технологии, дисциплина и качество - все важно. Но главное именно кадры. Люди, которые будут работать на этой технике, они же ответственны за ее производство и сбыт. И, как оказалось, на таких специалистов острый спрос. Сегодня в республике почти 28 тыс. вакансий приходятся на рабочие специальности.

Не хватает рабочих? Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших - тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тыс. человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство. Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Также много сказано за последние годы о закреплении на местах молодых специалистов. "Переломили мы негативную тенденцию на этом фронте? Похоже, нет. Более того, эксперты предупреждают, что растут риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. Почему? Потому что на большинстве предприятий в отделах конструкторов и разработок мало молодых специалистов, - констатировал Президент. - А это уже вопрос не только к Минпрому, но и к Минобразования. Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов рабочих и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий, повысить статус тех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности. Иначе все наши планы останутся пустыми бумажками".

Александр Лукашенко указал на необходимость на деле укрепить связку всех уровней образования - от школы, вуза до предприятия: "Следует работать по единой логике, на общий результат".

Свое слово сказали и руководители предприятий. Как видят ситуацию, и что еще не хватает по их мнению.

В стратегии развития холдинга в среднесрочной перспективе на 2026 - 2030 годы предусмотрено изменение структуры экспортных поставок. В 2024 году на рынок Российской Федерации приходится до 81 % экспорта. Планируется по итогам 2030 года, что доля экспортных поставок на российский рынок снизится до 75 % при общей реализации техники 3750 единиц. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш"

"Я не могу не сказать, что существует ряд проблем по реализации техники на внешних рынках. Это недостаточно отработанные механизмы поддержки экспорта в Беларуси. Это касается 466-го и 453-го указов", - отметил Александр Новиков.

Ситуация в военной промышленности - вопрос нашего суверенитета и безопасности. И как стало сегодня понятно, Президент вскоре хочет посмотреть на отечественные разработки в действии на полигоне.

"С учетом ваших поручений, товарищ Президент, уже приняты необходимые решения и начата реализация ряда масштабных проектов по направлениям, которые ранее на территории страны не существовали", - сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Реализация программы импортозамещения ГВПК за 2021-2023 годы позволила обеспечить значительную замену критического импорта. Только в 2023 году обеспечена поставка импортозамещенных комплектующих для отечественных предприятий на сумму $38 млн.

Однако в ходе реализации поставленных задач, связанных в том числе с освоением новых технологий и модернизацией производства, без проблем, конечно, обойтись не удается, констатировал Дмитрий Пантус.

Одной из таких проблем он назвал нехватку профессиональных кадров различных уровней как на действующих производствах, так и по новым проектам, где у Беларуси исторически не было школы и профильных специалистов.

Что касается дальнейшей работы по импортозамещению, то здесь, по мнению председателя ГВПК, необходима более активная работа со всеми органами управления, в том числе с Академией наук. Кроме того, нужно более тесное взаимодействие и участие белорусских ученых в части разработки электронных компонентов и другой продукции.

Дмитрий Пантус отдельно высказался по поводу качества выпускаемой предприятиями ГВПК продукции: "С учетом того, что 2024 год объявлен Годом качества, никаких компромиссов в данном вопросе быть не может и не будет".

Александр Лукашенко требует максимального напряжения всех ответственных за сферу. Время непростое, каждый должен сделать максимум по своему направлению. Именно потому так важно это совещание, чтобы вовремя исправить ошибки, скорректировать работу и определить перспективы.

Чтобы мы понимали друг друга, и вы понимали мою позицию. Время непростое и то, что мы сегодня в таком ключе имеем возможность обсуждать задачи на перспективу, тактические, стратегические, говорит о том, что сделано немало. Я вам благодарен за то, что сделано. Всем тем, кто прибавлял это время. Все, что мы достигли, спасибо, хорошо, но этого крайне недостаточно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом у министра, может быть и в правительстве. Но чувствую, что маловато вы встречаетесь и обсуждаете те проблемы, которые стоят перед вами, перед всеми нами, хотя все требовали больше полномочий. Ну вот вам полномочия, действуйте, экономика в ваших руках, сидящих здесь и правительства, - отметил Президент. - Плюс новые другие сектора, представители, руководители сельского хозяйства и других, действуйте, вы же просили полномочий. Передали, новую Конституцию приняли. То, что наше государство, наш народ не ощущает этого дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции - это ваша заслуга. Этого сегодня мало, поэтому давайте решать хотя бы те вопросы, которые, как поэты говорят, вопиют, лежат на поверхности".