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От кондитерки до нефтехимии. На международных выставках Caspian Agro и Inter Food в Баку представлены белорусские товары
Крупнейшая экспозиция на Кавказе. Международные выставки Caspian Agro и Inter FoodAzerbaijan открылись сегодня в Баку.
Раскрывают не нефтяной потенциал страны - именно так их позиционируют. Среди 38 стран участниц и Беларусь. Компании представляют не только напрямую экспортный потенциал (то, что можно продавать хоть сегодня), но и ищут возможных партнеров. Направления: от кондитерки до нефтехимии. Удобрения и тракторы, молочные продукты, мясо, сельхозтехника - половину рынка в целом по стране сейчас занимают белорусы. Наш стенд один из самых крупных на экспозиции.
Самое главное, что на этой выставке присутствуют не только азербайджанские посетители. По итогам прошлого года могу сказать, что было 15 тысяч человек внешних посетителей, которые представляют 38 стран мира. То есть это не только возможность представить себя в Азербайджане, это возможность представить себя и на другие страны мира, которые не доехали на наш, например, "Белагро". Поэтому они могут приехать сюда и ознакомиться с белорусской продукцией. Я скажу, что уже за последние пять лет свою продукцию представили наши 215 компаний, которые уже побывали здесь и таким образом уже нашли партнеров и работают. Сегодня планируется подписать 15 контрактов на общую сумму 47 миллионов долларов. Это по ранее наработанным, конечно, проектам. За еще три дня работы выставки, я думаю, дополнительно будет подписан еще ряд контрактов.
Белорусские продукты уже пользуются спросом в Азербайджане. Только в Баку работает несколько магазинов с нашей продукцией. Что касается большой техники, ее сборка идет на Гянджинском автомобильном заводе - это совместный проект. Запчасти и сервис - на месте, что делает белорусские тракторы конкурентоспособными.
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