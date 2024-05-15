От кондитерки до нефтехимии. На международных выставках Caspian Agro и Inter Food в Баку представлены белорусские товары

Самое главное, что на этой выставке присутствуют не только азербайджанские посетители. По итогам прошлого года могу сказать, что было 15 тысяч человек внешних посетителей, которые представляют 38 стран мира. То есть это не только возможность представить себя в Азербайджане, это возможность представить себя и на другие страны мира, которые не доехали на наш, например, "Белагро". Поэтому они могут приехать сюда и ознакомиться с белорусской продукцией. Я скажу, что уже за последние пять лет свою продукцию представили наши 215 компаний, которые уже побывали здесь и таким образом уже нашли партнеров и работают. Сегодня планируется подписать 15 контрактов на общую сумму 47 миллионов долларов. Это по ранее наработанным, конечно, проектам. За еще три дня работы выставки, я думаю, дополнительно будет подписан еще ряд контрактов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты