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От молочки до хлопьев - белорусские бренды презентовали продукцию на выставке в Дубае Gulfood 2024
Более 5 тыс. производителей из 127 стран и самые известные мировые бренды. Продовольственная Выставка Gulfood в Дубае продолжает работу.
На нашем стенде, к слову, который пользуется популярностью у зарубежных гостей, широкий ассортимент молочной и мясной продукции, а также хлопья, крупы, соки и соусы. И предприятия презентуют не только то, что уже известно потребителям в эмиратах, но и свои новинки.
В программу также включены серии B2B-встреч и переговоров с иностранными партнерами и бизнес-сообществом.
Выставка будет работать до конца недели. Поэтому у наших предприятий еще есть время найти новые контакты и заключить контракты.
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