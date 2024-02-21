От молочки до хлопьев - белорусские бренды презентовали продукцию на выставке в Дубае Gulfood 2024

На нашем стенде, к слову, который пользуется популярностью у зарубежных гостей, широкий ассортимент молочной и мясной продукции, а также хлопья, крупы, соки и соусы. И предприятия презентуют не только то, что уже известно потребителям в эмиратах, но и свои новинки.