От новейших разработок до передовых технологий. Международная выставка "Белагро" завершила работу

Конечно же, без нового, без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве.

Сергей Федченко, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси