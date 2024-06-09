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От новейших разработок до передовых технологий. Международная выставка "Белагро" завершила работу

В индустриальном парке "Великий камень" прошла международная выставка "Белагро". Форум собрал не только отечественных аграриев и промышленников, но и зарубежных коллег. Почти 500 компаний, 11 стран, около 30 зарубежных делегаций. На территории в 32 тыс. кв. м - новейшие разработки и передовые технологии, применяемые в сельском хозяйстве. Площадку к следующему году нужно расширять, говорят организаторы. Нам есть что показать.

Не зря Беларусь в пятерке экспортеров молока и в топ-15 экспортеров мяса. А машины под знаком BY колесят в самых разных уголках планеты. Ученые поделились последними наработками. Только от Национальной академии наук свои достижения представили 50 организаций. Пищепром под одной крышей собрал все деликатесы с пометкой "не только вкусно, но и натурально". Минпром презентовал более 170 образцов техники. Да, в какой-то степени здесь все конкуренты, но завоевать покупателя куда проще, когда твой главный козырь - качество.

Конечно же, без нового, без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве.
Сергей Федченко, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
В технологии используются новые тренды - это без сахара, с наименьшим количеством жира, без соли, если это продукты касаются детского питания, с максимально возможным наличием натуральных ингредиентов, которые находятся в самом сырье. Это тщательная технологическая переработка, чтобы сохранить эти натуральные качества, к которым мы привыкли с детства.
Елена Моргунова, председатель Госкомитета по стандартизации Беларуси

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