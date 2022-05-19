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От поставок продуктов до промкооперации - Президент Беларуси и губернатор Нижегородской области обсудили перспективы сотрудничества
Беларусь и Россия продолжают укреплять межрегиональное сотрудничество. На этот раз с визитом в Минске делегация Нижегородской области во главе с губернатором. Сегодня переговоры состоялись во Дворце Независимости.
Партнерство с этим российским регионом у Беларуси складывается довольно неплохо. Товарооборот по сравнению с пандемийным годом вырос вдвое и приближается к миллиарду долларов. Резерва для углубления взаимодействия по многим направлениям предостаточно: от поставок продуктов питания вплоть до промышленной кооперации и импортозамещения, на которые сейчас сделана особая ставка в сотрудничестве с Россией. И, как проанонсировал Александр Лукашенко, в том числе эти темы он намерен в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным.
"У нас есть стремление к наращиванию товарооборота, есть и большие резервы. И самый главный резерв, как ни странно, - это санкции", - констатировал Президент. "Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят "санкции, санкции"… А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию - Россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они получат серьезный эффект", - пояснил Александр Лукашенко.
При этом глава государства также подчеркнул, что соответствующий эффект не будет быстрым, поскольку требуется определенное время для разворота экономики государств: "Развернуть такую махину не так просто, отраслей много".
Нижегородская область будет замещать импорт из западных стран товарами из Беларуси
Область заинтересована в белорусских тракторах и комбайнах. Перспективно и сотрудничество в строительной сфере. Нижегородской области интересен опыт белорусских специалистов и привлечение их для строительства инфраструктуры и дорог в регионе. Еще одно направление - сфера информационных технологий. Область считается лидером IT-сферы в России. Большое внимание уделяется развитию цифровизации и подготовке кадров. Поэтому белорусский опыт точно пригодится.
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