От промышленности и медицины до образования и культуры - Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество по всем направлениям

Беларусь и Узбекистан намерены значительно укрепить сотрудничество по целому ряду направлений - от промышленности и медицины до образования и культуры.

В развитие визита нашего Президента и подписанной дорожной карты на ближайшие 2 года сегодня там находится представительная парламентская делегация во главе со спикером верхней палаты Натальей Кочановой. В плотном деловом графике встречи и переговоры по реализации договоренностей, которые укрепят белорусско-узбекские связи, а также развитие кооперации и поиск возможностей по выходу на рынки других стран.

Это, безусловно, выгодно и Беларуси, и Узбекистану. Помочь в реализации задуманного намерены женщины обоих государств - в эти дни там проходит Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум. В Ташкенте работает обозреватель АТН Алеся Высоцкая.

Парламентская делегация во главе со спикером верхней палаты с официальным визитом в Узбекистане. Что в плотном графике, какие договоренности достигнуты на бизнес-форуме?

Парламентская делегация Беларуси с официальным визитом в Узбекистане

В Ташкенте около 30 градусов. И привыкать к жаре белорусам не пришлось. Условия для переговоров и деловых встреч фактически как в Минске. В двусторонних отношениях тоже солнечно. В аэропорту белорусскую парламентскую делегацию встретили по всем правилам официального протокола, с национальным колоритом.

Узбекистан - опорная точка для Беларуси в Центральной Азии

Зимой в Ташкенте во время визита Президента Беларуси лидеры договорились развивать промышленную кооперацию, сообща работать на рынках других стран и сделать все, чтобы выйти на миллиард долларов в торговле. Была подписана дорожная карта сотрудничества на ближайшие 2 года. На активность и решение общих задач Лукашенко и Мирзиеев нацеливали правительства.

Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу", - подчеркнул белорусский лидер.

Второй узбекско-белорусский женский бизнес-форум намерен побить рекорды 2023 года. Экономика во главе угла. Широкий интерес у узбекской стороны к белорусской нефтехимии и деревообработке.





Светлана Гурина, зампредседателя концерна "Белнефтехим": Потенциал развития наших химических отраслей, я считаю, очень большой. В 2023 году мы уже провели первый белорусско-узбекский женский бизнес-форум, в ходе которого мы подписали контракты и поставили продукцию в 2023 году на 6,5 млн долларов. В этом году, я думаю, мы эту цифру приумножим в разы. Белорусская продукция на узбекском рынке представлена в первую очередь химическими волокнами и нитями, в перспективе развития продукция из стекловолокна и шин.

На полях форума уже сегодня подписан ряд дорожных карт в разных отраслях промышленности, а также соглашения и контракты. К слову, по итогам первого форума, который состоялся в прошлом году на белорусской земле, суммарно проекты вышли почти на 100 млн долларов. Многие получили продолжение.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: По результатам первого форума мы видим, что у нас уже есть конкретные подвижки, некоторые предприятия уже имеют от этого положительный эффект.





Шахло Пулатова, руководитель внешнеэкономической деятельности масложировой компании в Узбекистане: Если говорить о нашей компании, это интерес к закупке молочной продукции и обмен технологическим опытом в производстве сливочного масла.

Особой популярностью сегодня пользовалась секция, где поднимались вопросы медицины. Узбекской стороне интересен опыт белорусских медиков по материнству и детству, а также сотрудничество на фармрынке и в обмене технологиями в лечении онкологических заболеваний.





Эльмира Баситханова, замминистра здравоохранения Узбекистана: 4 специалиста из центра "Мать и дитя" приехали к нам в Узбекистан. Это был наш первый опыт. Это анестезиолог-реаниматолог, акушеры-гинекологи. Мы вместе работали и обменивались опытом.





Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси: Мы работаем в трех направлениях. Это оказание медицинских услуг для населения Узбекистана, приглашение в Беларусь для лечения. Только в 2023 году у нас прошли лечение более 2,5 тыс. жителей Узбекистана. Также мы помогаем восстанавливать систему здравоохранения Узбекистана, используя наши наработки, в том числе в охране материнства и детства.

Завтра. 27 августа, у белорусской делегации не менее насыщенный день с акцентом на форум и выставку, где представители бизнес- и деловых кругов намерены заключить ряд контрактов.