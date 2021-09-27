3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
От работы аграриев зависит урожай следующего года, поэтому важно завершить сев озимых культур вовремя
От работы аграриев сейчас зависит урожай следующего года. Именно поэтому нужно мобилизовать силы и завершить сев озимых культур вовремя. Высокие темпы не должны отразиться на качестве, важно следовать технологиям. Это касается всех культур. Параллельно в хозяйствах продолжается уборка кукурузы, время и сбора овощей.
Марина Романовская выехала в поля и пообщалась с людьми, которые отвечают за продовольственную безопасность страны. Поля хозяйства "Барсеево". В следующем году здесь созреет озимая пшеница. Культура дает высокий урожай. Сильные дожди скорректировали планы по севу озимых, и сейчас, как только установилась погода, аграрии не теряют времени.
Факт
В этом году на севере страны увеличили посевные площади озимого ячменя. Поля этой культурой засеяли в 16-ти хозяйствах.
Аграрии трудятся и после захода солнца
Техника не простаивает. Чтобы уложиться в оптимальные сроки, аграрии работают даже после захода солнца. Во время сева озимых во всех регионах работают технологические группы. В их составе лучшие специалисты отрасли, которые контролируют хозяйства и дают рекомендации.
Чтобы убрать кукурузу в этом хозяйстве, нужно еще несколько дней. Урожай аграриев радует - с гектара получают более 300 центнеров питательной массы. С полей машины отправляются к траншеям. Здесь урожай консервируют. Трамбовка круглосуточная. Задача - сохранить питательные вещества. Меню буренок должно быть сбалансированным - от этого зависит качество молока.
Новости по теме:
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов