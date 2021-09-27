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От работы аграриев зависит урожай следующего года, поэтому важно завершить сев озимых культур вовремя

От работы аграриев сейчас зависит урожай следующего года. Именно поэтому нужно мобилизовать силы и завершить сев озимых культур вовремя. Высокие темпы не должны отразиться на качестве, важно следовать технологиям. Это касается всех культур. Параллельно в хозяйствах продолжается уборка кукурузы, время и сбора овощей.

Марина Романовская выехала в поля и пообщалась с людьми, которые отвечают за продовольственную безопасность страны. Поля хозяйства "Барсеево". В следующем году здесь созреет озимая пшеница. Культура дает высокий урожай. Сильные дожди скорректировали планы по севу озимых, и сейчас, как только установилась погода, аграрии не теряют времени.

В этом году на севере страны увеличили посевные площади озимого ячменя. Поля этой культурой засеяли в 16-ти хозяйствах.


Аграрии трудятся и после захода солнца

Техника не простаивает. Чтобы уложиться в оптимальные сроки, аграрии работают даже после захода солнца. Во время сева озимых во всех регионах работают технологические группы. В их составе лучшие специалисты отрасли, которые контролируют хозяйства и дают рекомендации.

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Чтобы убрать кукурузу в этом хозяйстве, нужно еще несколько дней. Урожай аграриев радует - с гектара получают более 300 центнеров питательной массы. С полей машины отправляются к траншеям. Здесь урожай консервируют. Трамбовка круглосуточная. Задача - сохранить питательные вещества. Меню буренок должно быть сбалансированным - от этого зависит качество молока.

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