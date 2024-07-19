От техники "АМКОДОР" до картофеля - что Беларусь планирует поставлять в Никарагуа

Заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров рассказал о самых перспективных направлениях сотрудничества с Никарагуа, сообщает БЕЛТА.

"Эта страна (Никарагуа. - Прим. ред.) очень похожа на Беларусь - с точки зрения территории, населения и принципов, по которым они живут. Главный принцип - сделать все, чтобы людям в стране хорошо жилось. Мы мыслим одинаково, потому проще продавать продукцию друг другу. На данный момент два основных направления поставок, которые мы нашли, - это техника МАЗ и техника "АМКОДОР", прежде всего дорожно-строительная. Никарагуа запустила ряд крупных инфраструктурных проектов - по строительству порта, взлетно-посадочной полосы, дорог, которые бы связали Тихоокеанское и Атлантическое побережья. Для реализации этих проектов в том числе нужна дорожная техника. А техника "АМКОДОР" себя зарекомендовала, она недорогая и качественная", - сказал Александр Егоров.

Но на этом белорусская сторона не останавливается. В планах - предложить создание сборочных производств, поставки продукции не только машиностроения, но и других отраслей.

"Перспективы в совместной торговле весьма радужные. Главное - та дружба, которая есть между народами и главами государств", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

Беларуси интересен импорт из Никарагуа какао-бобов, тропических фруктов. Также возможны инвестиции Беларуси в Никарагуа. Эта страна готова предоставить свои земли, чтобы белорусские компании могли выращивать сельскохозяйственную продукцию и потом ее экспортировать. "У них есть большой интерес к выращиванию картофеля, его здесь немного, но земля подходящая. Потому с нашим институтом НАН есть совместный проект, направили образцы различных сортов, посмотрим, как они себя покажут. Определим, какие семена можно будет экспортировать в Никарагуа", - добавил Александр Егоров.

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу и Кубу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжается в Никарагуа. По словам главы белорусского правительства, главная цель - заложить прочный фундамент для работы на будущее.