От транспорта до текстиля - что еще Беларусь может предложить Узбекистану

У Национальной библиотеки представлено то, что сегодня мы можем предложить нашим друзьям из Узбекистана. Здесь главные достижения промышленных гигантов - транспорт, сельхозтехника. А в павильонах - стенды более 40 компаний (от текстиля до зефира). Подробности у Катерины Круталевич.

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум

Беларусь представляют только на стендах больше 40 компаний, все поделенона секции.

Легкая промышленность в большом сегменте. Наша косметика, одежда, ткани, отдельно туризм, отдельно технологии, отдельно университеты, медицина. Все это можно собрать под общую позицию "Сделано в Беларуси". Сейчас тут небольшой перерыв, представители бизнеса находятся в зале, часть этой встречи - конференция. А дальше уже выйдут и будут договариваться. Причем многие уже давно работают с белорусами.