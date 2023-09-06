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От транспорта до текстиля - что еще Беларусь может предложить Узбекистану
У Национальной библиотеки представлено то, что сегодня мы можем предложить нашим друзьям из Узбекистана. Здесь главные достижения промышленных гигантов - транспорт, сельхозтехника. А в павильонах - стенды более 40 компаний (от текстиля до зефира). Подробности у Катерины Круталевич.
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Беларусь представляют только на стендах больше 40 компаний, все поделенона секции.
Легкая промышленность в большом сегменте. Наша косметика, одежда, ткани, отдельно туризм, отдельно технологии, отдельно университеты, медицина. Все это можно собрать под общую позицию "Сделано в Беларуси". Сейчас тут небольшой перерыв, представители бизнеса находятся в зале, часть этой встречи - конференция. А дальше уже выйдут и будут договариваться. Причем многие уже давно работают с белорусами.
Посмотреть друг на друга всегда очень полезно для таких контактов - возникает доверие. Хотя в Ташкенте уже знают и это стандарт: работать с белорусами безопасно. В нынешней геополитике очень важно. Детали: украинский "Рошен" ушел с их рынка, а наша "Коммунарка" тут же заняла эти позиции и увеличила свой экспорт вдвое.
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