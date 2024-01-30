От туризма до одежды и продовольственной продукции - Витебская область представит весь спектр достижений на ВДНХ в Москве

От спорта и туризма до брендовой продукции - северный регион Беларуси представит весь спектр достижений во время Дней Витебской области на ВДНХ в Москве, которые пройдут с 2 по 26 февраля. Особенно насыщенная культурная афиша: тематические витрины перенесут в древний Полоцк - колыбель белорусской духовности;мастера расскажут все о витебской майолике - будут представлены изразцы, найденные во время раскопок. Гостей ожидают и яркие выступления артистов, ведь Витебск фестивальный умеет удивлять шоу-программами.