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От туризма до одежды и продовольственной продукции - Витебская область представит весь спектр достижений на ВДНХ в Москве

От спорта и туризма до брендовой продукции - северный регион Беларуси представит весь спектр достижений во время Дней Витебской области на ВДНХ в Москве, которые пройдут с 2 по 26 февраля. Особенно насыщенная культурная афиша: тематические витрины перенесут в древний Полоцк - колыбель белорусской духовности;мастера расскажут все о витебской майолике - будут представлены изразцы, найденные во время раскопок. Гостей ожидают и яркие выступления артистов, ведь Витебск фестивальный умеет удивлять шоу-программами.

Культура на ВДНХ будет представлена различными направлениями и хорошими творческими коллективами. Мы сможем увидеть предметы Витебского народного художественного училища. У нас будет представлена и витрина "Витебщина партизанская". Данная витрина выполнена сотрудниками музея Миная Филипповича Шмырева.
Петр Подгурский, начальник управления культуры Витебского облисполкома

Северный регион Беларуси привезет в Москву лучшие коллекции одежды, презентует туристический потенциал и достижения спортивной инфраструктуры. Также пройдут всевозможные дегустации продукции, которой славится наша страна.

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