Отчитаться о доходах не позднее 1 апреля: в Беларуси стартовала декларационная кампания

С января в Беларуси стартовала декларационная кампания. Министерство по налогам и сборам напоминает, что отчитаться о доходах за 2023 год необходимо не позднее 1 апреля. Сделать это можно лично, придя в налоговую, по почте или же через личный кабинет плательщика.