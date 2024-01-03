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Отчитаться о доходах не позднее 1 апреля: в Беларуси стартовала декларационная кампания
С января в Беларуси стартовала декларационная кампания. Министерство по налогам и сборам напоминает, что отчитаться о доходах за 2023 год необходимо не позднее 1 апреля. Сделать это можно лично, придя в налоговую, по почте или же через личный кабинет плательщика.
Среди тех, кто должен подать декларацию, - продавшие вторую квартиру в течение пяти лет, вторую машину за один календарный год или те, кто получал доходы из-за границы. Полный перечень можно найти на сайте налогового ведомства.
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