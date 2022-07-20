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Социально-экономическое развитие Нарочанского края в центре внимания председателя Миноблисполкома
Социально-экономическое развитие Нарочанского края сегодня в центре внимания руководства Минской области. Так, свой визит в Мядельский район губернатор Александр Турчин начал с личного приема граждан. Две основные темы - земельные споры, а также качество сельских дорог. Так, жителей деревень Парубки и Шиковичи не удовлетворяет уровень и темпы ремонтных работ. Эти вопросы в присутствии профильных специалистов решили оперативно. Сам же руководитель центрального региона подчеркнул: ремонт и благоустройство дорог местного значения - это отдельный приоритет области.
Александр Турчин посетил семью Романа Когодовского
Один из пунктов визита губернатора - агрогородок Занарочь. Туда недавно переехала семья Романа Когодовского. В апреле прошлого года во время пожара 12-летний мальчик спас своего младшего брата, сам же получил сильные ожоги. Наши медики сделали все возможное. Ряд операций прошел успешно. И сейчас юноша готовится к учебе в лицее Министерства внутренних дел. Поэтому новый ноутбук, который сегодня Роману подарил губернатор Александр Турчин, будет кстати.
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