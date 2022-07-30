3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Производство макарон, хлебобулочных и кондитерских изделий обеспечивается белорусской пшеницей
"Наши отечественные сорта при хорошей агротехнике дают хорошие результаты. Не ниже 100 центнеров с гектара", - в проекте "Вопрос номер один" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
Кроме того, на сегодняшний день идет заготовка травянистых кормов второго укоса - страна уже выходит на уровень прошлого года. Идет уход за сахарной свеклой, картофелем и овощами.
После уборки всего выращенного будут готовить поля под рапс, озимый ячмень. Их планируют расширять.
Также стоит отметить, белорусской пшеницей обеспечивают макаронное производство, хлебобулочные изделия и кондитерские. Качество продукта очень высокое.
Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Леонидом Зайцем в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов