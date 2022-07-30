Производство макарон, хлебобулочных и кондитерских изделий обеспечивается белорусской пшеницей

"Наши отечественные сорта при хорошей агротехнике дают хорошие результаты. Не ниже 100 центнеров с гектара", - в проекте "Вопрос номер один" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

Кроме того, на сегодняшний день идет заготовка травянистых кормов второго укоса - страна уже выходит на уровень прошлого года. Идет уход за сахарной свеклой, картофелем и овощами.

После уборки всего выращенного будут готовить поля под рапс, озимый ячмень. Их планируют расширять.

Также стоит отметить, белорусской пшеницей обеспечивают макаронное производство, хлебобулочные изделия и кондитерские. Качество продукта очень высокое.