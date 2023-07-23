Большая работа по импортозамещению и новые технологии сегодня отрабатывают практически во всех сферах. По каждой отрасли определены конкретные позиции. И результат мы уже видим: отечественные производители становятся ближе к белорусскому потребителю.

Алина Лаппо о примерах нашего потенциала в импортозамещении.

Белорусские железные дровосеки, первые в своем роде, внушающие уважение своими габаритами и возможностями. А сегодня еще и уровнем локализации. Еще недавно казалось, как наши производители смогут без западных комплектующих?

Харвестеры, самые пострадавшие от санкций машины, не обходились, к примеру, без финских манипуляторов. Сегодня на них уже бренд "Амкодор", так же, как и на других важных компонентах машины. Конструкторам и инженерам предприятия пришлось действительно повозиться, чтобы заместить самую наукоемкую элементную базу.

По лесным машинам локализация составляет 90-92 %. После объявления санкций мы столкнулись с серьезным вызовом по вообще возможности производства этих машин. За 9 месяцев мы спроектировали и поставили в мелкосерийное производство 11 моделей манипуляторов. В том числе проблемным вопросом был тандемный мост ведущий. Благодаря той работе, которой мы провели, "Амкодор" стал третьей компанией в мире, которая имеет возможности по производству ведущих мостов. Андрей Яроцкий, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Самая громкая новинка минувшего года - первый белорусский ноутбук. Этот лэптоп в представлении, пожалуй, не нуждается. Да, отечественных компонентов в нем пока лишь треть, но это только начало, уверяют разработчики.

Перед "Горизонтом" стояла непростая задача – изучить лучший мировой опыт, технологии и сделать продукт, который не уступит именитым игрокам рынка. И это удалось. Сейчас уже говорим о расширении модельного ряда.

В рамках программы импортозамещения разработан новый продукт - это мини-PC. И мы полностью уверены, что htop должен заменить системный блок на рынке. Это продукт перспективы, продукт будущего, над чем мы всегда и работаем. Игорь Прохоренко, директор ОАО "МПОВТ"

К нам приходило достаточно много запросов на это устройство. И сейчас мы производим опытную партию, которая полностью поедет к нашим заказчикам для тестирования. Дмитрий Малашкевич, руководитель департамента управляющей компании холдинга "Горизонт"

Производитель анонсирует, что на горизонте виднеется еще много новинок, правда, их пока держат в секрете. Но удивят нас непременно.

Чего еще ждет рынок от белорусских производителей? Конечно, в нашей корзине импортозамещения такие важные позиции, как лекарства. Предприятие "Химфармсинтез" специализируется на противоопухолевых препаратах. В стране такое единственное (его главный козырь - производство полного цикла). И это тот самый случай, когда весь процесс - от синтеза субстанций до упаковки - с пометкой "сделано в Беларуси".

На рынок в этом году выведут два новых онкопрепарата. Их регистрация на финишной прямой. Медикаменты по качеству не уступают импортным, а по стоимости кратно дешевле. На предприятии говорят, что свое собственное производство - это большой шаг вперед. Ранее за зарубежные аналоги отдавали не меньше 10 миллионов долларов. Да и закупить их удавалось не всегда.