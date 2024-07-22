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Отечественный гигант "Атлант" на "Контроле качества"
Наше наследие 30-летней истории - в людях, в тех умах и технологиях, что сумели сохранить благодаря грамотной поддержке государства. В рубрике "Контроль качества" наши журналисты на этот раз проверили отечественный гигант "Атлант". Практически у каждого дома еще в советское время стоял холодильник минского завода. Многие работают и по сей день.
Качество белорусских брендов - это то, на что всегда ориентировал глава государства и еще раз подчеркнул на совещании в марте этого года. Сейчас на предприятии наращивают объемы производства, расширяют линейку продукции. Как поручения Президента выполняются и что говорят сами потребители о современном Атланте?
От первой детали до готового холодильника проходит где-то полтора часа. Собирают одновременно на нескольких производственных участках. Например, это пока модель одна из последних, с системой NoFrost. Вообще количество зависит от сезона, и если зимой выпускают 42 тысячи единиц, то сейчас еще на 20 тысяч больше. А вот качество проверим.
В августе будет 32 года, как я здесь работаю. Если честно, я никогда не хотела уходить, есть более тяжелая работа и более легкая - всякая.
Свыше 500 работников и плюс 200 студентов со всей страны. Только в этом цеху. Студотряды каждое лето: кто - на сборке, упаковке или отвечает за логистику.
Первый год я здесь работаю, я стою здесь на операции дизайн.
Ставим полки в морозильник, очень быстрый процесс, тут обучаться можно буквально ден-два.
Хорошее подспорье, особенно, когда рост производства.
Практически простоев не было. Мы продолжали, выпускали холодильники, потому что наша продукция востребована была, и мы работали, мы не останавливались, хотя было тяжело. Александру Григорьевичу нравятся все предприятия, что мы спокойно работали, нормально, что мы могли реализовывать свои планы. Хочется сказать ему спасибо большое и от коллектива нашего и ЗАО "Атлант".
Минский конвейер не остановился ни с развалом Союза, ни с началом пандемии. Выбрали свой путь – где-то двигались на ощупь, где-то набивали шишки. Выдержав критику, уверенно шли вперед. Президент всегда чувствует, когда нужна поддержка. Поэтому в непростой ковидный 20-й посещает "Атлант".
Мы выстояли, мы не закрыли производство и сегодня можем продавать свою продукцию. Это естественно, мы закрываем рынки свободные и главное их удержать и никому не отдавать.
Лукашенко тогда признается, он пользуется техникой минского завода. И она еще не подводила. Но надо работать лучше - конкурентная среда не дает расслабиться ни одному предприятию.
"Я смотрю на "Атлант", и я ведь понимаю, что там проблемы есть, и люди недовольны некоторые, и нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, надо это раскрутить, надо чтобы покупалось, ведь неплохие холодильники, стиральные машины неплохие», - рассказал глава государства.
Мы разработали новый план, проходим этапы согласования по разработке и внедрению стиральной сушильной машины, также проводим модернизацию существующего производства. Мы начали выпускать недавно новую продукцию - это стиральная машина с возможностью обработки паром.
Сейчас заняты разработкой новой - то, чего мы не делали раньше - морозильники типа "ларь". Объем 110 литров. Готовится производственная площадка, ведутся монтажные работы, со следующего года планируем выпускать.
Контроль качества не только на каждом этапе производства. Здесь холодильные и морозильные камеры могут испытывать по несколько месяцев и в разных температурных режимах, даже при минус 50.
Здесь у нас морозильники, хранятся имитаторы продуктов, которыми загружается морозильное отделение и морозильники, они различных размеров. Самые большие - килограммовые, есть маленькие, все зависит от схемы.
Большинство комплектующих делаем сами. В стиральных машинах барабаны, корпуса компрессоры, даже программное обеспечение наше. С этого конвейера за смену сходит почти тысяча единиц.
У нас приходит заготовка, мы ее отливаем на лицевых машинах, здесь печатник достает ее из пакетов, осматривает на внешний вид, чтобы она соответствовала эталонам, и кладет в специальное приспособление, наносится рисунок, и получаем готовый дисплей, который потом устанавливается на сборочном конвейере, готовую продукцию.
Если вы спросите, чем пользуются работники "Атланта", каждый скажет - своим. Ты знаешь, как собирается и из чего, и доверяешь - чем не гарант качества.
Холодильники тех времен выпуска еще надежные были, безотказные, и цена ниже, чем у импортных. Я вот купил Samsung - три раза по гарантии ремонтировал
Сегодня "атлантовская" техника известна не только в постсоветских республиках, но и во многих европейских странах. Это не только соотношение цена\качество, больше - это наша история, люди, которые преданы своему делу, и, несмотря на все трудности, продолжают работать благодаря и где-то вопреки.
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