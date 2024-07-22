Отечественный гигант "Атлант" на "Контроле качества"

Наше наследие 30-летней истории - в людях, в тех умах и технологиях, что сумели сохранить благодаря грамотной поддержке государства. В рубрике "Контроль качества" наши журналисты на этот раз проверили отечественный гигант "Атлант". Практически у каждого дома еще в советское время стоял холодильник минского завода. Многие работают и по сей день.

Качество белорусских брендов - это то, на что всегда ориентировал глава государства и еще раз подчеркнул на совещании в марте этого года. Сейчас на предприятии наращивают объемы производства, расширяют линейку продукции. Как поручения Президента выполняются и что говорят сами потребители о современном Атланте?

От первой детали до готового холодильника проходит где-то полтора часа. Собирают одновременно на нескольких производственных участках. Например, это пока модель одна из последних, с системой NoFrost. Вообще количество зависит от сезона, и если зимой выпускают 42 тысячи единиц, то сейчас еще на 20 тысяч больше. А вот качество проверим.

В августе будет 32 года, как я здесь работаю. Если честно, я никогда не хотела уходить, есть более тяжелая работа и более легкая - всякая. Елена Терентьева, сборщик бытовой техники ЗАО "Атлант"

Свыше 500 работников и плюс 200 студентов со всей страны. Только в этом цеху. Студотряды каждое лето: кто - на сборке, упаковке или отвечает за логистику.

Первый год я здесь работаю, я стою здесь на операции дизайн. Елена Занько, комиссар производственного студотряда "Базис"

Ставим полки в морозильник, очень быстрый процесс, тут обучаться можно буквально ден-два. Тимофей Селезневич, боец студотряда "Молодость"

Хорошее подспорье, особенно, когда рост производства.

Практически простоев не было. Мы продолжали, выпускали холодильники, потому что наша продукция востребована была, и мы работали, мы не останавливались, хотя было тяжело. Александру Григорьевичу нравятся все предприятия, что мы спокойно работали, нормально, что мы могли реализовывать свои планы. Хочется сказать ему спасибо большое и от коллектива нашего и ЗАО "Атлант".

Минский конвейер не остановился ни с развалом Союза, ни с началом пандемии. Выбрали свой путь – где-то двигались на ощупь, где-то набивали шишки. Выдержав критику, уверенно шли вперед. Президент всегда чувствует, когда нужна поддержка. Поэтому в непростой ковидный 20-й посещает "Атлант".

Мы выстояли, мы не закрыли производство и сегодня можем продавать свою продукцию. Это естественно, мы закрываем рынки свободные и главное их удержать и никому не отдавать. Александр Лукашенко

Лукашенко тогда признается, он пользуется техникой минского завода. И она еще не подводила. Но надо работать лучше - конкурентная среда не дает расслабиться ни одному предприятию.

"Я смотрю на "Атлант", и я ведь понимаю, что там проблемы есть, и люди недовольны некоторые, и нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, надо это раскрутить, надо чтобы покупалось, ведь неплохие холодильники, стиральные машины неплохие», - рассказал глава государства.

Мы разработали новый план, проходим этапы согласования по разработке и внедрению стиральной сушильной машины, также проводим модернизацию существующего производства. Мы начали выпускать недавно новую продукцию - это стиральная машина с возможностью обработки паром. Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант"

Сейчас заняты разработкой новой - то, чего мы не делали раньше - морозильники типа "ларь". Объем 110 литров. Готовится производственная площадка, ведутся монтажные работы, со следующего года планируем выпускать.

Контроль качества не только на каждом этапе производства. Здесь холодильные и морозильные камеры могут испытывать по несколько месяцев и в разных температурных режимах, даже при минус 50.

Здесь у нас морозильники, хранятся имитаторы продуктов, которыми загружается морозильное отделение и морозильники, они различных размеров. Самые большие - килограммовые, есть маленькие, все зависит от схемы.

Большинство комплектующих делаем сами. В стиральных машинах барабаны, корпуса компрессоры, даже программное обеспечение наше. С этого конвейера за смену сходит почти тысяча единиц.

У нас приходит заготовка, мы ее отливаем на лицевых машинах, здесь печатник достает ее из пакетов, осматривает на внешний вид, чтобы она соответствовала эталонам, и кладет в специальное приспособление, наносится рисунок, и получаем готовый дисплей, который потом устанавливается на сборочном конвейере, готовую продукцию. Павел Шахов, начальник участка изготовления деталей из пластмассы завода бытовой техники ЗАО "Атлант"

Если вы спросите, чем пользуются работники "Атланта", каждый скажет - своим. Ты знаешь, как собирается и из чего, и доверяешь - чем не гарант качества.

Холодильники тех времен выпуска еще надежные были, безотказные, и цена ниже, чем у импортных. Я вот купил Samsung - три раза по гарантии ремонтировал