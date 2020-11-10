Открылась "Продэкспо-2020"

Самая вкусная выставка Беларуси - "Продэкспо" - сегодня открылась для посетителей. Четверть века она не изменяет традиции представить лучшие продуктовые новинки белорусских и зарубежных производителей. Свою продукцию представляют две сотни участников из всех регионов страны, а также государств ближнего и дальнего зарубежья. В нынешнем году внимание к этой сфере производства велико: пандемия обусловила высокий спрос на продовольствие во всем мире. Беларусь выгодно воспользовалась ситуацией, нарастив зарубежные поставки.

