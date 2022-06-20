Открылись новые возможности: ЕЭК и ОАЭ заключили меморандум о взаимодействии

ЕАЭС активно расширяет контакты с партнерами из Ближнего Востока. Так, меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Объединенных Арабских Эмиратов подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Этот документ позволит увеличить объемы взаимной торговли и устранить существующие барьеры. Стороны планируют сотрудничать в сферах таможенного и технического регулирования, финансовых рынков, транспорта, промышленности и агропромышленного комплекса, конкурентной политики и антимонопольного регулирования. Напомним, что сегодня и завтра в Минске пройдет заседание межправсовета ЕАЭС в узком и широком составах.