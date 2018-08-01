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Отмена обязательной продажи валютной выручки в Беларуси улучшит положение предприятий

Они сами решат, куда направить деньги, считают в Минэкономики. Новый механизм закреплен указом Президента. Субъекты хозяйствования называют этот шаг стимулом для развития компаний, особенно новых. Это повысит и конкурентоспособность белорусских экспортеров.

К такому упрощению шли несколько лет, последовательно снижая норматив обязательной продажи иностранной валюты. В итоге он полностью отменен.

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