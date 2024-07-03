Беларусь была весьма плотно вплетена в итальянскую экономику. Почему была? Бездумными санкциями западные элиты пытаются разорвать многолетние связи и показать итальянцам, с кем нужно работать, а с кем - нельзя. Но разве бывает по указке настоящая дружба? Вот и местные бизнесмены все понимают прекрасно. Так и говорят, что белорусов с ними рассорили.

23 года я работал в Беларусью. И нынешняя ситуация для меня крайне сложная. Раньше Италия и Беларусь были большими друзьями, но нас взяли и рассорили. Наши дипломаты говорят, что пытаются оставлять дверь приоткрытой, но не знаю, насколько у них это получается. Роберто Готти, итальянский бизнесмен

Роберто на интервью согласился сразу же. Говорит, что нужно высказаться об этом "нереальном" времени. В глазах его - боль и растерянность, и понятно почему. "Санкции ударили мне в самое сердце. Из-за санкций я потерял 0,5 млрд евро. Ряд итальянских компаний до сих пор ждут поставки из Беларуси. Мне пришлось искать новые рынки, новые контакты, и все это не возымело большого успеха. И вот сейчас мне остается только ждать, что ситуация наладится", - объяснил бизнесмен.

И все же связи остались. Несмотря на препоны, белорусский экспорт в Италию сохраняется на уровне чуть более 100 млн долларов. Обратно идет товаров на 300 млн - это кофе, краски и различное оборудование. Работать можно, хоть и сложнее, чем раньше. Но и тут, и на дальней дуге, главное, чтобы было желание у белорусских предприятий, которое есть не всегда.

Существенное число белорусских производителей продолжают работать с Италией, несмотря на сложности. Но дорогу осилит идущий. Те, кто хотят работать и остаться на этом рынке, работают, мы им помогаем, но прежде всего это их воля и желание, и чувствуют они себя здесь уверенно. Кирилл Петровский, временный поверенный в делах Беларуси в Италии

Важно понимать, что санкции затронули далеко не все сферы сотрудничества, но эффект разорвавшейся бомбы уже есть. И далеко не все осколки возможно изъять. Опытные политики не боятся говорить правду - Италия и вся Европа выполняет приказы американцев. Подорвали свою экономику, отвернулись от настоящих друзей и ввязались в украинский конфликт, разжигая пожар войны и каждый день еще больше погружая руки в чужую кровь.