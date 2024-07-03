3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Отношения Беларуси и Италии: как налажена работа между странами в условиях санкций
Беларусь была весьма плотно вплетена в итальянскую экономику. Почему была? Бездумными санкциями западные элиты пытаются разорвать многолетние связи и показать итальянцам, с кем нужно работать, а с кем - нельзя. Но разве бывает по указке настоящая дружба? Вот и местные бизнесмены все понимают прекрасно. Так и говорят, что белорусов с ними рассорили.
23 года я работал в Беларусью. И нынешняя ситуация для меня крайне сложная. Раньше Италия и Беларусь были большими друзьями, но нас взяли и рассорили. Наши дипломаты говорят, что пытаются оставлять дверь приоткрытой, но не знаю, насколько у них это получается.
Роберто на интервью согласился сразу же. Говорит, что нужно высказаться об этом "нереальном" времени. В глазах его - боль и растерянность, и понятно почему. "Санкции ударили мне в самое сердце. Из-за санкций я потерял 0,5 млрд евро. Ряд итальянских компаний до сих пор ждут поставки из Беларуси. Мне пришлось искать новые рынки, новые контакты, и все это не возымело большого успеха. И вот сейчас мне остается только ждать, что ситуация наладится", - объяснил бизнесмен.
И все же связи остались. Несмотря на препоны, белорусский экспорт в Италию сохраняется на уровне чуть более 100 млн долларов. Обратно идет товаров на 300 млн - это кофе, краски и различное оборудование. Работать можно, хоть и сложнее, чем раньше. Но и тут, и на дальней дуге, главное, чтобы было желание у белорусских предприятий, которое есть не всегда.
Существенное число белорусских производителей продолжают работать с Италией, несмотря на сложности. Но дорогу осилит идущий. Те, кто хотят работать и остаться на этом рынке, работают, мы им помогаем, но прежде всего это их воля и желание, и чувствуют они себя здесь уверенно.
Важно понимать, что санкции затронули далеко не все сферы сотрудничества, но эффект разорвавшейся бомбы уже есть. И далеко не все осколки возможно изъять. Опытные политики не боятся говорить правду - Италия и вся Европа выполняет приказы американцев. Подорвали свою экономику, отвернулись от настоящих друзей и ввязались в украинский конфликт, разжигая пожар войны и каждый день еще больше погружая руки в чужую кровь.
Действительно ли санкционный прессинг - это время возможностей и кто выступает против однополярного диктатазападных ценностей.Места, где еще не былокамер белорусских телеканалов.Четыре крупнейших континента: люди, города,предприятия,где знают, ценяти уважают Минск. О сотрудничестве сИталией смотрите в выпуске проекта "Понятная политика. Большое путешествие".
Где за одежду из белорусского льна готовы платить 600 долларов и почему на авто там ездят только по расписанию
Как выбраться из фавел и о чем команда Майкла Джексона договаривалась с наркодилерами в Рио-де-Жанейро
Улица Республики Беларусь, национальные танцы и блюда: там, за 13 тыс. км от дома, белорус почувствует себя на Родине
"Белорусский трактор, как бразильская девушка, - долго не ломается". Где главный табачный и кофейный регион планеты видит перспективы
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений