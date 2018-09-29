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Отношения между Беларусью и Китаем укрепляются
Индустриальный парк "Великий камень", совместное производство легковых автомобилей, крупные инвестпроекты - знаковые примеры взаимодействия двух стран. В перспективе - сотрудничество в сельском хозяйстве: животноводство, а также выращивание и переработка льна. Именно такие договоренности достигнуты во время встречи в Могилеве руководства китайской провинции Цзянсу с белорусскими производителями. Подробности - у Андрея Ястребова.
Визит делегации китайской провинции Цзянсу на могилевские предприятия - неслучайный. Ведь в составе группы - представители известных корпораций, которые сотрудничают с белорусскими производителями. Например, по поставкам молочной продукции. В этом году она попала в крупные торговые сети Поднебесной. Итог - спрос увеличился в 20 раз.
Заинтересованы китайские торговые корпорации и в белорусской говядине. В этом году реализованы первые поставки - в том числе и полуфабрикатов. Специалисты заверяют: это только начало.
Почти 80-миллионная по количеству жителей провинция Цзянсу с миллиардами долларов потенциальных инвестиций готова рассмотреть любые проекты. Например, в животноводстве. Объединить спрос в этой области будет полезным делом - считают специалисты. И начали присматриваться к площадкам под будущие производства в Могилевской области.
Итогом визита в Могилевскую область делегации провинции Цзянсу стало подписание дорожной карты - программы перспективных совместных проектов, рассчитанной до 2020 года. И сразу нескольких инвестпроектов по созданию совместного производства светодиодных лент и фар для легковых автомобилей. А также по выращиванию и переработке льна.
Программа промотура с посещением Могилевской области также подготовлена. Во время него белорусские туроператоры планируют подписать соглашение о развитии туризма. Отели уже активно переводят буклеты на китайский язык.
В Могилеве уже собирают совместные автокраны, по городу ездят китайские электробусы. Многоэтажные дома строят за счет китайских инвестиций. Совместного - много. Тем временем ведущие могилевские предприятия приглашены принять участие в первой китайской международной выставке импорта. Она пройдет в этом году в ноябре в Шанхае. А значит - надо ожидать новых совместных интересных проектов.
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