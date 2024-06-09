Отправимся на Белшину и проведем "Контроль качества" белорусских шин

Белорусский производитель всегда знает, чем зацепить. Все наши международные партнеры уже вживую и на практике убедились - белорусы народ трудолюбивый, который скрупулезно относится к своему делу. Плюс подстегивает Президент, ведь не зря этот год объявлен Годом качества. Журналисты АТН продолжают проводить свою проверку на предприятиях. В этот раз отправились на Белшину. Когда-то убыточное предприятие, было на грани остановки производства, зарплаты низкие, оборудование старое. Его и вовсе хотели продать.

Типичная история с развалом Советского Союза для больших предприятий. У Александра Лукашенко на этот счет четкая позиция - сохранить. Ведь это и технологии, и люди, знающие свою работу. И это получилось. Сейчас не обходится без новых вызовов, к тому же на рынке нужно позиции удерживать, покупатель как всегда строг. Подробности в рубрике "Контроль качества".

Отношение к белорусской резине, по правде сказать, неоднозначное, одни всегда выступают за отечественного производителя, другие - против. Но говорить и ездить - это еще не знать и понимать, как и из чего делаются автомобильные покрышки, поэтому журналисты АТН отправились на сам завод.

Единственное предприятие в стране. Более 300 моделей для легковых, грузовых, сельхозтехники, автобусов, электротранспорта. Контроль качества сегодня для белорусских шин.

Еще до того как мы увидим готовую шину, пройдет несколько этапов. А начинается все с разработки технологии и смеси.





Тренд мировой - это нагрузка на окружающую среду, снижение выбросов СО2. Мы тоже с этим трендом двигаемся по легковым шинам. Андрей Люштык, начальник центральной лаборатории ОАО "Белшина"

В одной смеси до 20 компонентов, у каждой конкретное предназначение: одна идет для боковины, другие - для протектора, брекера и т.д. После обязательно на контроль.

2001 г.

Закрыли один завод, оставили 4 тыс. человек без работы, зарплаты низкие, оборудование старое, продолжают расти долги - предприятие на грани остановки.

2006 г.

После уже будет единственный в СНГ завод сверхкрупногабаритных шин, а пока стоит задача не потерять само предприятие, хотя в 2006-м, Президент признает, особых надежд не питал.

Здесь завод полностью стоял, и вопрос стоял в том, где же взять технологию производства новой шины. Никто технологии эти не давал. Эти люди, специалисты, конструкторы завода сами создали этот станок и сделали ту шину, которая нам нужна. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (2006 г.)

Протектор, боковина, борт - все это осматривается на наличие дефектов. Уровень несоответствия значительно упал, т.е. если раньше показатель из статистики был 95-96, то на настоящий момент 99 шин проходит контроль. Дмитрий Савончик, начальник управления технического контроля ОАО "Белшина"

А еще необходимо следить за гравировкой: размер, модель, категория скорости, в проверке визуальной важно все.

Уже на финальной стадии контроля шина отправляется на рентген. Если говорить максимально по-простому, своеобразное МРТ. Кстати, это оборудование уникальное - пилотный проект от разработчиков из Питера, поставили всего 2 года назад. Необходимо всего 3-4 минуты, чтобы определить все дефекты.

Шины устанавливаются на ободья, значит, им в определенности зависимости от размера и модели шины устанавливаются технические нагрузки. Легковая шина катается часто, грузовая шина (методика 54-го правила) подразумевает собой 48 часов. В нормативных документах у нас гарантия на наши шины, в частности, это 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил эксплуатации, хранения и/или до индикатора износа. Дмитрий Савончик, начальник управления технического контроля ОАО "Белшина"

Коммерческим блоком был проведен ряд переговоров со странами дальний дуги. Конечно, наперед говорить не хотелось бы, но есть уже определенные договоренности и подписанный контракт на опытные поставки. Денис Кузнецов, начальник управления реализации ОАО "Белшина"