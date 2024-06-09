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Отправимся на Белшину и проведем "Контроль качества" белорусских шин
Белорусский производитель всегда знает, чем зацепить. Все наши международные партнеры уже вживую и на практике убедились - белорусы народ трудолюбивый, который скрупулезно относится к своему делу. Плюс подстегивает Президент, ведь не зря этот год объявлен Годом качества. Журналисты АТН продолжают проводить свою проверку на предприятиях. В этот раз отправились на Белшину. Когда-то убыточное предприятие, было на грани остановки производства, зарплаты низкие, оборудование старое. Его и вовсе хотели продать.
Типичная история с развалом Советского Союза для больших предприятий. У Александра Лукашенко на этот счет четкая позиция - сохранить. Ведь это и технологии, и люди, знающие свою работу. И это получилось. Сейчас не обходится без новых вызовов, к тому же на рынке нужно позиции удерживать, покупатель как всегда строг. Подробности в рубрике "Контроль качества".
Отношение к белорусской резине, по правде сказать, неоднозначное, одни всегда выступают за отечественного производителя, другие - против. Но говорить и ездить - это еще не знать и понимать, как и из чего делаются автомобильные покрышки, поэтому журналисты АТН отправились на сам завод.
Единственное предприятие в стране. Более 300 моделей для легковых, грузовых, сельхозтехники, автобусов, электротранспорта. Контроль качества сегодня для белорусских шин.
Еще до того как мы увидим готовую шину, пройдет несколько этапов. А начинается все с разработки технологии и смеси.
Тренд мировой - это нагрузка на окружающую среду, снижение выбросов СО2. Мы тоже с этим трендом двигаемся по легковым шинам.
В одной смеси до 20 компонентов, у каждой конкретное предназначение: одна идет для боковины, другие - для протектора, брекера и т.д. После обязательно на контроль.
2001 г.
Закрыли один завод, оставили 4 тыс. человек без работы, зарплаты низкие, оборудование старое, продолжают расти долги - предприятие на грани остановки.
2006 г.
После уже будет единственный в СНГ завод сверхкрупногабаритных шин, а пока стоит задача не потерять само предприятие, хотя в 2006-м, Президент признает, особых надежд не питал.
Здесь завод полностью стоял, и вопрос стоял в том, где же взять технологию производства новой шины. Никто технологии эти не давал. Эти люди, специалисты, конструкторы завода сами создали этот станок и сделали ту шину, которая нам нужна.
Протектор, боковина, борт - все это осматривается на наличие дефектов. Уровень несоответствия значительно упал, т.е. если раньше показатель из статистики был 95-96, то на настоящий момент 99 шин проходит контроль.
А еще необходимо следить за гравировкой: размер, модель, категория скорости, в проверке визуальной важно все.
Уже на финальной стадии контроля шина отправляется на рентген. Если говорить максимально по-простому, своеобразное МРТ. Кстати, это оборудование уникальное - пилотный проект от разработчиков из Питера, поставили всего 2 года назад. Необходимо всего 3-4 минуты, чтобы определить все дефекты.
Шины устанавливаются на ободья, значит, им в определенности зависимости от размера и модели шины устанавливаются технические нагрузки. Легковая шина катается часто, грузовая шина (методика 54-го правила) подразумевает собой 48 часов. В нормативных документах у нас гарантия на наши шины, в частности, это 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил эксплуатации, хранения и/или до индикатора износа.
Коммерческим блоком был проведен ряд переговоров со странами дальний дуги. Конечно, наперед говорить не хотелось бы, но есть уже определенные договоренности и подписанный контракт на опытные поставки.
Свой внутренний рынок мы обеспечиваем, неплохо работаем и на внешнем. Наши шины знают в более чем 60-ти странах. Но всегда есть к чему стремиться. В марте отстояли свое: санкции, которые наложил ЕС, отменили. Так что будем работать и дальше, главное, чтобы свой покупатель был доволен.
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