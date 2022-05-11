Отработавшее ядерное топливо с первого энергоблока БелАЭС будет находиться в тепловыделяющих сборках около 8-10 лет

Более 80 млн рублей выделят из бюджета на проект по укреплению хранилищ радиоактивных отходов. Это предусмотрено постановлением Совмина. Средства поступят в бюджет Минска на проведение проектных работ по техническому укреплению этих хранилищ. Минфин выделит эти деньги из средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Этот документ уже вступил в силу.