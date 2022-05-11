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Отработавшее ядерное топливо с первого энергоблока БелАЭС будет находиться в тепловыделяющих сборках около 8-10 лет

Более 80 млн рублей выделят из бюджета на проект по укреплению хранилищ радиоактивных отходов. Это предусмотрено постановлением Совмина. Средства поступят в бюджет Минска на проведение проектных работ по техническому укреплению этих хранилищ. Минфин выделит эти деньги из средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Этот документ уже вступил в силу.

Вовремя. С 25 апреля первый энергоблок БелАЭС остановлен для проведения первого планово-предупредительного ремонта. Сейчас проводится самая важная на этом этапе работа - первая перегрузка топлива из реакторной установки. Это порядка 25 % от общей ее загрузки. О БелАЭС и плановом ремонте первого энергоблока спросили у министра энергетики Виктора Каранкевича (видео).

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