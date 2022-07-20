Оценены последствия прекращения поставок российского газа в ЕС

ВВП Евросоюза без российского газа снизится на 1,5 %. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии с оценками аналитиков. Эксперты также отмечают, что у Евросоюза отсутствует общий план на случай дефицита газа, потому что государства-участники не смогли его согласовать. Из-за этого многие страны рискуют столкнуться с дефицитом топлива, если во время кризиса будут думать только о собственном энергоснабжении.