Оценка работы белорусской экономики за первый квартал 2022 года от профильного министра Александра Червякова

В ответ на санкционные вызовы правительство Беларуси разработало план поддержки экономики. На неделе его подписал премьер. В большом антикризисном документе пять основных блоков: это содействие экспорту и поиск новых покупателей, логистика, больше своих товаров по импортозамещению, снижение административной нагрузки на бизнес и решение отраслевых проблем.



Словом, план - это руководство к действию, в том числе и по сокращение проверок (сейчас это детально обсуждается), и принятию новых правовых актов (с этим нужно определиться за месяц). Что уже в пакете поддержки, на что могут рассчитывать предприятия, оценка работы экономики за первый квартал - от министра Александра Червякова.





О мерахподдержки белорусской экономики

Александр Червяков отметил попытки со стороны западных недружественных стран, которые можно назвать экономическим геноцидом,полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики. Это, конечно, настораживает.У Беларусиесть все возможности, чтобы это предотвратить.

"Во-первых, та продукция, которая поступает на внешние рынки в недружественные страны, имеет высокую конкурентоспособность как по цене, так и по качеству. Во-вторых, именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения, продукты питания, химические волокны, древесину и т. д. Эти товары легко продаются"

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подчеркнул министр

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"Вопрос - переориентировать их на другие рынки. Это то, чем сейчас занимаются наши предприятия. В поддержку этим предприятиям разработан комплекс мер. Эта работа ведется на постоянной основе. Я назову лишь несколько мер, которые оказывают и окажут поддержку для наших предприятий, работающих на внешних рынках. Во-первых, это вопросы кредитования. В рамках Указа Президента № 534 "О поддержкеэкспорта" в этом году увеличено финансирование практически на 300 миллионов и достигает уровня 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Это серьезная поддержка для экспортеров. Во-вторых, мы увеличили сроки возврата кредитов с 6 до 12 месяцев. Т.е. в течение года экспортер может пользоваться этими ресурсами.В-третьих, расширен список товаров, которые можно кредитовать. Туда внесены еще продукты питания. В-четвертых, сняты ограничения на сумму контракта. Если раньше было 3 миллиона долларов США минимальный уровень контракта для финансирования, то сегодня практически с любой ценой можно идти в банк и получать кредит. Это дает возможность малому бизнесу участвовать в программе финансирования"

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подвел итог Александр Червяков.

Министр экономики отметил, что важный момент, это пятый пункт, который связан со снижением таможенных процедур, упрощения их, что также снижает издержки для бизнеса. В совокупности эти 5 пунктов как раз и стимулируют белорусский экспорт для продвижения на новые рынки. Этот перечень открытый.

"Каждый день мы смотрим, анализируем ситуацию, предоставляем информацию в оперативно-ситуационный штаб, который работает при правительстве. При необходимости все предложения, которые поступают к нам со стороны бизнес-сообществ, парламентариев, мы учитываем и используем для того, чтобы облегчить в этих условиях торговлю на внешних рынках"

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заявил Александр Червяков.

Об экспорте Беларуси за первый квартал 2022 года

"По нашей оценке,а мы эту оценку делаем на основе наших опережающих индикаторов, мониторим ситуацию и по конкретным предприятиям, и в целом по отраслям по экспорту и т. д. Ситуацию по кварталу мы видим на уровне прошлого года, ВВП на уровне 100 %.Экспорт чуть более 100 %. Даже несмотря на то что у нас 2 крупных игрока, связанных с поставками калийных удобрений и нефтепродуктов, оказывают существенное влияние, тем не менее экономика справляется с тем, чтобы частично компенсировать эти потери",

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рассказал министр экономики.

Российский рынок сегодня наиболее перспективный для Беларуси. Если в прошлом году рынок России потребил импорта более чем на 200 миллиардов долларов США, и в этом импорте товары белорусские занимали всего лишь 5,5 %, а в 2000 годудоля Беларуси на российском рынке в импорте составляла 11 %.

"Мы видим, что мы можем расти. Для сравнения скажу, что весь экспортв недружественные страны и Украину занимает порядка 16 миллиардов. Это равносильно тому, что мы сегодня поставляем на российский рынок. Поэтому даже если мы весь экспорт переориентируем на российский рынок, то это мы вернемся к уровню 2000 года, когда наша доля была равна 11 %. С учетом переориентации в этом году мы должны увеличить более чем на 30 % объемы экспорта в Российскую Федерацию. Это практически прирасти на 5 миллиардов долларов США. А в КНР уже экспортные заявки сформированы, они направлены в Китай и сейчас будут отрабатываться на уровне предприятий", -

подчеркнул Александр Червяков.





О снижении таможенных пошлин

"Министр экономики отметил, что вопросы, связанные со снижением пошлин, это вопросы, которые влияют на уровень цен. Они также решаются и на площадке Евразийской экономической комиссии. Сегодня рассматривается вопрос о снижении пошлин, практически их обнуления. В ближайшее время будут утверждены те продукты и товары, по которым будут обнулены пошлины на территории РБ

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заявил Александр Червяков.

"Хотел бы отметить, что к этому вопросу нужно относиться взвешенно, ведь обнуление пошлин по тем товарным позициям, которые в достаточной степени производятся в РБ, повлияет и на национального производителя. Поэтому здесь необходимо внимательно посмотреть по каждой позиции, чтобы не навредить нашим производителям. А те товары, по которым мы сегодня ощущаем дефицит, конечно, на их нужно снизить пошлины и обнулить их", - подвел итог министр.





Об импортозамещении на белорусском рынке

Александр Червяков рассказал, что импортозамещение - это национальный проект. В условиях санкционного давления для Беларуси очень важно, и вопросыбезопасности касаются именно того импорта, который наша страна получает из недружественных стран. Если говорить об объеме этого импорта, то его порядка 9 миллиардов. Были проанализированы все позиции этого импорта, выделены несколько групп отраслевых, и вместе сроссийскими коллегами отрабатывается каждая группа, каждая позиция.

"По каждой позиции мы видим, какие товарыможем производить у себя, увеличив их объемы производства. Группа товаров - там, где мы на существующих площадях, на существующих технологиях также можем производить. Это вопросы, связанные с коробками передач, задними мостами, гидроусилителями и так далее. И еще - это те товары, которые мы не можем производить ни на наших предприятиях, ни на предприятиях Российской Федерации. Вот здесь нужны новые проекты. Поэтому по трем направлениям мы сейчас работаем по каждой позиции, определяем, где кто будет производить эту продукцию, и в конечном итоге на окончательном этапе получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию уже нового качества"

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рассказал Александр Червяков.

