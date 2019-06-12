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Отсутствие дождей и сухие почвы сказываются на аграрной сфере

На местах вынуждены принимать дополнительные меры для сохранения урожая. Ситуация на контроле и у специалистов, и у Президента. Сегодня состояние дел в сельском хозяйстве Глава государства детально обсудил с профильным министром и вице-премьером. Внимание на этом вопросе Александр Лукашенко заострял и накануне, назначая руководителей местной вертикали. Важно действовать оперативно, чтобы максимально избежать потерь от засухи.

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