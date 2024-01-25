Овсяные хлопья "Геркулес" в Китае - "Лидкон" осваивает азиатский рынок

К нам приезжала китайская делегация, они сами выбирали позиции, которые для них наиболее интересны. Это прежде всего крупы и продукты быстрого приготовления, не требующие варки, это супы и каши. Первая партия была поставлена успешно. Для нас китайский рынок очень важен и перспективен.

Вячеслав Горбачев, гендиректор ОАО "Лидапищеконцентраты"