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Овсяные хлопья "Геркулес" в Китае - "Лидкон" осваивает азиатский рынок
Инвестиции в производства - залог конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках. На лидском предприятии "Лидкон" модернизировали линию по выпуску кукурузных палочек. В результате производительность выросла в два раза.
Благодаря собственным инвестициямздесь также наладили выпуск поп-корна для микроволновок. Активно реализуется импортозамещающий проект по производству сухих завтраков.
География поставок сейчас охватывает около 20 стран, в том числе Евросоюза. На предприятии осваивают и азиатские рынки. Уже подписаны договоры на поставку пищеконцентратов в Китай.
К нам приезжала китайская делегация, они сами выбирали позиции, которые для них наиболее интересны. Это прежде всего крупы и продукты быстрого приготовления, не требующие варки, это супы и каши. Первая партия была поставлена успешно. Для нас китайский рынок очень важен и перспективен.
В стадии реализации с китайскими партнерами еще один перспективный проект по поставке крупной партии белорусских овсяных хлопьев "Геркулес".
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