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Ozon заверил партнеров в финансовой устойчивости своего бизнеса
Ozon заверил своих партнеров в финансовой устойчивости. Как отметили в компании, никаких перебоев ни в работе IT, ни в логистических процессах не наблюдалось. 80 % денежных средств компании хранится в валюте, большая часть из них - в России. Это позволяет хеджировать различного рода риски, поддерживать операции в условиях волатильности курсов валют, закупать товары для клиентов и делать своевременные выплаты поставщикам, продавцам и партнерам платформы.
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