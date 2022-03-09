Ozon заверил партнеров в финансовой устойчивости своего бизнеса

Ozon заверил своих партнеров в финансовой устойчивости. Как отметили в компании, никаких перебоев ни в работе IT, ни в логистических процессах не наблюдалось. 80 % денежных средств компании хранится в валюте, большая часть из них - в России. Это позволяет хеджировать различного рода риски, поддерживать операции в условиях волатильности курсов валют, закупать товары для клиентов и делать своевременные выплаты поставщикам, продавцам и партнерам платформы.