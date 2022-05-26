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Экономика
Озвучены главные заявления на первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке
26.05.2022
19:31
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Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
11 часов назад
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
11 часов назад
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
13 часов назад
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15 часов назад
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19 часов назад
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06.11.2024
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06.11.2024
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Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
10 часов назад
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21 час назад
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