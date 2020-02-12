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П.Каллаур: Инфляция в течение года будет в пределах 5 %

И сегодня стало известно, что готов проект указа о базовом расчетном счете для физлиц, однако внедрят его, скорее всего, не в этом году. Суть нововедения в том, что теперь работники смогут самостоятельно выбрать финучреждение для зарплатного обслуживания. С открытием базового счета гражданин получит минимальный набор банковских услуг.

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