П.Каллаур: Инфляция в течение года будет в пределах 5 %

И сегодня стало известно, что готов проект указа о базовом расчетном счете для физлиц, однако внедрят его, скорее всего, не в этом году. Суть нововедения в том, что теперь работники смогут самостоятельно выбрать финучреждение для зарплатного обслуживания. С открытием базового счета гражданин получит минимальный набор банковских услуг.