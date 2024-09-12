Пакистан заинтересован в создании совместных производств с Беларусью

Белорусская сторона впервые примет участие в представительном международном мероприятии в качестве полноправного члена организации.



Рабочий визит в Пакистан делегации правительства Беларуси стартовал 15 октября. Беларусь присоединилась к ШОС в июле на саммите в Астане, а в заседаниях участвует с 2010 года как партнер диалога, а с 2015 года - как наблюдатель.



Пакистан заинтересован в создании совместных производств, в частности, в тракторостроении и молокопереработке с Беларусью. Об этом говорили на встрече премьеры двух стран.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Мы с большим интересом изучаем возможности сотрудничества с Пакистаном в сфере совместных промышленных проектов. Наверное, один из самых таких явных, находящихся на поверхности, это производство сельскохозяйственной техники, в том числе как поставки напрямую из Беларуси, так и переход к их производству в Пакистане. До сих пор мы сохраняем ведущие позиции в Пакистане в классе тракторов до 100 лошадиных сил".

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана: "Создание совместных предприятий будет очень выгодно, в особенности в тракторостроении и медицине. Пакистан много производит молока, но нужны технологии для переработки. Нам бы хотелось, чтобы такие производства появились в городах Лахор и Карачи".