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Пакистан заинтересован в создании совместных производств с Беларусью
Белорусская сторона впервые примет участие в представительном международном мероприятии в качестве полноправного члена организации.
Рабочий визит в Пакистан делегации правительства Беларуси стартовал 15 октября. Беларусь присоединилась к ШОС в июле на саммите в Астане, а в заседаниях участвует с 2010 года как партнер диалога, а с 2015 года - как наблюдатель.
Пакистан заинтересован в создании совместных производств, в частности, в тракторостроении и молокопереработке с Беларусью. Об этом говорили на встрече премьеры двух стран.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Мы с большим интересом изучаем возможности сотрудничества с Пакистаном в сфере совместных промышленных проектов. Наверное, один из самых таких явных, находящихся на поверхности, это производство сельскохозяйственной техники, в том числе как поставки напрямую из Беларуси, так и переход к их производству в Пакистане. До сих пор мы сохраняем ведущие позиции в Пакистане в классе тракторов до 100 лошадиных сил".
Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана: "Создание совместных предприятий будет очень выгодно, в особенности в тракторостроении и медицине. Пакистан много производит молока, но нужны технологии для переработки. Нам бы хотелось, чтобы такие производства появились в городах Лахор и Карачи".
Заседание совета открывается 16 октября. Круг вопросов широк. Страны определят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Особое внимание - комплексной модернизации объединения в связи с новыми геополитическими реалиями.
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