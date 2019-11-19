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Палата представителей в первом чтении приняла проект бюджета - 2020

Палата представителей сегодня в первом чтении приняла проект бюджета - 2020. За голосованием в парламенте следила Светлана Лукьянюк. Сохранит ли главный финансовый документ социальную направленность? (прямое включение).

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