Пандемия COVID-19 угрожает мировой экономике

Последствия пандемии могут поставить под угрозу развитие мировой экономики в следующие 3-5 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума. В частности, эксперты прогнозируют спекулятивные "пузыри", изменение цен, долговой кризис и обрушение IT-инфраструктуры. Авторы доклада отметили, что коронавирус изменил виды взаимодействия компаний с клиентами, цепочки поставок и модели бизнеса. В будущем, как отмечают эксперты форума, ускоренное цифровое развитие может привести к росту числа кибератак, а регулярная работа из дома - к проблемам со здоровьем. Среди других проблем мирового масштаба эксперты назвали изменения климата и другие вызовы, связанные с окружающей средой. Экономисты уже отмечают рекордный спад на рынке легковых автомобилей в ЕС. За 2020 год он сократился на 23,7 %. Кроме того, по оценкам Еврокомиссии в прошлом году в ЕС зафиксирован самый высокий уровень спада ВВП со времен Второй мировой войны - 7,5 %.