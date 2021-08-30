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Как пандемия поменяла мировую экономику - результаты исследования агентства Bloomberg

За время пандемии в глобальной экономике произошла масштабная трансформация - большое исследование провело агентство Bloomberg. Теперь многие компании отдают предпочтение новой "гибридной" форме труда. Многие компании хотят сочетать преимущества удаленной работы с эффективностью офисных встреч. Например, Google позволит сотрудникам провести два дня в неделю "там, где им работается лучше всего". Экономисты также замечают, что новые реалии влияют и на рынок недвижимости. Спрос на дома в отдаленных от центра"зеленых" районах значительно растет.


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