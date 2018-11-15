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Парк "Великий камень" и МФК подписали меморандум о взаимопонимании

Развитие инноваций и увеличение инвестиций в белорусскую экономику. Индустриальный парк "Великий камень" и Международная финансовая корпорация сегодня подписали меморандум о взаимопонимании. Совместно стороны будут работать над привлечением стратегически важных резидентов парка, помогать стартапам искать финансирование. К слову, первые проекты уже в стадии разработки.

Международная финансовая корпорация - один из крупнейших инвесторов в развитие частного сектора в Беларуси. На данный момент МФК инвестировала более 270 миллионов долларов в долгосрочное финансирование проектов.

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