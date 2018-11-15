Парк "Великий камень" и МФК подписали меморандум о взаимопонимании

Развитие инноваций и увеличение инвестиций в белорусскую экономику. Индустриальный парк "Великий камень" и Международная финансовая корпорация сегодня подписали меморандум о взаимопонимании. Совместно стороны будут работать над привлечением стратегически важных резидентов парка, помогать стартапам искать финансирование. К слову, первые проекты уже в стадии разработки.