Пархомчик: Белорусская промышленность в этом году работает с приростом

Белорусская промышленность в этом году работает с приростом. Это заявил в Овальном зале парламента вице-премьер Петр Пархомчик. Сегодня правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов. С плюсом сработал целый ряд отраслей.



Несмотря на санкционные препоны, почти 7 % добавила деревообработка, в непростых условиях на 2,5 % нарастил объемы Белгоспищепром. При этом нефтепереработка и легпром пока уровня прошлого года не достигли, хотя восстановительная динамика налицо. Приуменьшать влияние санкций не следует, отметил вице-премьер. Им нужно противодействовать! И правительство предпринимает шаги. Одна из мер - создание альтернативных маршрутов для поставок белорусской продукции на экспорт.



Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

За 9 месяцев текущего года в рамках проводимой работы по переориентации экспортных потоков с западного и украинского направлений при сокращении экспорта на эти рынки на $6,1 млрд экспорт в дружественные страны вырос на $5,2 млрд. На данном этапе в машиностроении удалось полностью переориентировать экспорт электротехнического оборудования, наземного грузового и пассажирского транспорта, по другим позициям работа продолжается. Прирост экспорта продукции машиностроения в дружественные страны составил $1,2 млрд при снижении в недружественные на $325 млн. С начала года заметно увеличилась и доля российского рынка в экспорте товаров - с 41 до 57 %. Наши поставки в Россию выросли на треть. Вдвое прибавил экспорт в Китай: в денежном выражении это порядка 1 млрд 300 млн долларов.