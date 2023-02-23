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Пархомчик: Белорусская промышленность в прошлом году сработала на максимуме и показала очень хороший результат
Белорусская промышленность в прошлом году сработала на максимуме и показала очень хороший результат. Об этом сегодня заявил вице-премьер Петр Пархомчик перед коллегией Минпрома. Положительная динамика по росту объемов производства, а также экспорта в пределах 115 %. Беллегром в январе уже прибавил на 5 % по сравнению со стартом 2022 года. Выравнивается и Белнефтехим (прибавка на 3 %). Предприятиям удается решать вопросы с логистикой и расчетами. На этот год у многих портфели заказов расписаны далеко за первый квартал.
У нас некоторые предприятия настолько наполнили свой портфель заказами, что сегодня думают, как эти заказы выполнять. В Минпроме есть еще одно проблемное предприятие - Минский автомобильный завод. Мы недавно этот вопрос обсуждали у Президента. Получили поддержку Президента по определенным действиям, по оздоровлению данного предприятия. Сегодня у него уже более чем на 6 месяцев заполнен портфель заказами. Недавно была получена большая предоплата на производство техники, которая составляет около 4 млрд российских рублей. Поэтому важно закрутить эти внутренние механизмы: производство, поставка комплектующих, материалов, чтобы обеспечить выполнение таких задач.
Сделав ставку на инновации - объем производства импортозамещающей продукции достиг 5,5 млрд долларов, это почти на 20 % выше годового плана.
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