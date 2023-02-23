Пархомчик: Белорусская промышленность в прошлом году сработала на максимуме и показала очень хороший результат

У нас некоторые предприятия настолько наполнили свой портфель заказами, что сегодня думают, как эти заказы выполнять. В Минпроме есть еще одно проблемное предприятие - Минский автомобильный завод. Мы недавно этот вопрос обсуждали у Президента. Получили поддержку Президента по определенным действиям, по оздоровлению данного предприятия. Сегодня у него уже более чем на 6 месяцев заполнен портфель заказами. Недавно была получена большая предоплата на производство техники, которая составляет около 4 млрд российских рублей. Поэтому важно закрутить эти внутренние механизмы: производство, поставка комплектующих, материалов, чтобы обеспечить выполнение таких задач.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси