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Пархомчик: БелТПП - одна из лучших площадок для развития бизнеса

БелТПП - одна из наилучших площадок, где бизнес имеет возможность реализоваться. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчикна торжественном мероприятиик 70-летию Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БелТА.

"Это контактная биржа для предпринимателей разных государств. Очень важно, что БелТПП проводит все взаимодействия на самом высоком уровне", - сказал Петр Пархомчик.

Вице-премьер обратил внимание, что промышленные ведомства и предприятия успешно работают и демонстрируют высокие показатели уже два года подряд. "Хорошо сработал легпром, ситуацию начал исправлять "Белнефтехим", динамика положительная и у лесоперерабатывающей промышленности", - констатировал он.

Он отметил высокие результаты, которых Беларусь добилась в условиях выпавших трудностей. "У нас нет загрузки складов. Проблем никаких нет, а вызовы, которые сейчас перед нами стоят, в какой-то степени бодрят", - заключил он.


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Результатыработы БелТПП и планы на следующий год

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов на торжественном мероприятии в честь 70-летия БелТПП рассказал о результатах работы БелТПП и планах на следующий год,

сообщает

БелТА.

Михаил Мятликов отметил, что БелТПП - это 400 сотрудников, оказывающих 100 видов услуг для бизнеса и содействующих экспорту продукции предприятий. "В этом году мы из режима онлайн перешли в обычный режим работы. Провели более 20 выставок за рубежом. В этом году мы также подготовили специалистов в рамках проекта "Академия экспорта" для содействия проведению экспорта на внешние рынки", - рассказал он.

Что касается следующего года, то глава БелТПП подчеркнул, что в национальный план внесен ряд выставок. "Коммерческие выставки (а их 35) будут представлены на всех континентах. Мы постараемся продемонстрировать свою продукцию во всех странах. Самый главный проект - выставка "Иннопром" в Екатеринбурге. Беларусь будет страной-партнером. В этой выставке примет участие около 50 стран, поэтому наша цель на этом мероприятии не только представить свою продукцию для регионов России, но и для всех этих государств", - подчеркнул Михаил Мятликов.

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