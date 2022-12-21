Пархомчик: БелТПП - одна из лучших площадок для развития бизнеса

БелТПП - одна из наилучших площадок, где бизнес имеет возможность реализоваться. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчикна торжественном мероприятиик 70-летию Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БелТА.

"Это контактная биржа для предпринимателей разных государств. Очень важно, что БелТПП проводит все взаимодействия на самом высоком уровне", - сказал Петр Пархомчик.



Вице-премьер обратил внимание, что промышленные ведомства и предприятия успешно работают и демонстрируют высокие показатели уже два года подряд. "Хорошо сработал легпром, ситуацию начал исправлять "Белнефтехим", динамика положительная и у лесоперерабатывающей промышленности", - констатировал он.



Он отметил высокие результаты, которых Беларусь добилась в условиях выпавших трудностей. "У нас нет загрузки складов. Проблем никаких нет, а вызовы, которые сейчас перед нами стоят, в какой-то степени бодрят", - заключил он.







Результатыработы БелТПП и планы на следующий год



Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов на торжественном мероприятии в честь 70-летия БелТПП рассказал о результатах работы БелТПП и планах на следующий год,

БелТА.

Михаил Мятликов отметил, что БелТПП - это 400 сотрудников, оказывающих 100 видов услуг для бизнеса и содействующих экспорту продукции предприятий. "В этом году мы из режима онлайн перешли в обычный режим работы. Провели более 20 выставок за рубежом. В этом году мы также подготовили специалистов в рамках проекта "Академия экспорта" для содействия проведению экспорта на внешние рынки", - рассказал он.