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Пархомчик: Мы продолжим работу по поставке продукции в Зимбабве
Беларусь идет в Африку со своими технологиями. И один из удачных наших проектов в этом регионе - Зимбабве. Об этом в интервью рассказал вице-премьер, который на неделе был в Зимбабве. Петр Пархомчик отметил, что две страны значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, укрепили политические связи, наладили гуманитарное сотрудничество.
Мы продолжим работу по поставке продукции в Зимбабве. Многие страны Африки видят, как это делает Беларусь. Мы не просто продаем свою технику и оборудование. Мы создаем технологии, обучаем людей. Очень важно, что эти люди нуждаются в очень серьезной подготовке для управления трактором, комбайном и другими средствами, которые поставляются в регионы Африки.
О наших интересах в Африке от продуктов питания до техники и обучения специалистов рассказал вице-премьер Петр Пархомчик в "Главном эфире" 10 сентября.
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