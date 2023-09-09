Пархомчик: Мы продолжим работу по поставке продукции в Зимбабве

Мы продолжим работу по поставке продукции в Зимбабве. Многие страны Африки видят, как это делает Беларусь. Мы не просто продаем свою технику и оборудование. Мы создаем технологии, обучаем людей. Очень важно, что эти люди нуждаются в очень серьезной подготовке для управления трактором, комбайном и другими средствами, которые поставляются в регионы Африки.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси