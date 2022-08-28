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Пархомчик: На повестке дня не только импортозамещение, но и кооперация

Импортозамещение и кооперация - наше все, заявил в интервью "Главному эфиру" заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

У отечественных производителей сложились хорошие взаимоотношения с ПАО "КАМАЗ", создана целая программа, согласно которой белорусские предприятия получают дополнительную загрузку на ту продукцию, которая требуется для КАМАЗа.

Мы пошли дальше. Мы не просто поставляем какие-то комплектующие, сегодня существует специальная программа об унификации грузового транспорта, который производит МАЗ, и который производит КАМАЗ. Мы говорим, что хватит выдумывать каждому какую-то комплектующую собственного производства, лучше кооперироваться и создавать определенные узлы в Беларуси и отдельно в России, ну и, соответственно, обмениваться.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Схожая ситуация сложилась и с Петербургским тракторным заводом, которому тоже потребовалась поддержка и помощь белорусов.

"РОСКОММАШ" - это компания, которая производит альтернативную продукцию "Гомсельмашу". Здесь тоже были найдены точки соприкосновения по 50 комплектов белорусских комплектующих, которые производятся для производства белорусских комбайнов будут использоваться на комбайнах "Россельмаша", - рассказал Петр Пархомчик.

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