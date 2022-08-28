Пархомчик: На повестке дня не только импортозамещение, но и кооперация

Мы пошли дальше. Мы не просто поставляем какие-то комплектующие, сегодня существует специальная программа об унификации грузового транспорта, который производит МАЗ, и который производит КАМАЗ. Мы говорим, что хватит выдумывать каждому какую-то комплектующую собственного производства, лучше кооперироваться и создавать определенные узлы в Беларуси и отдельно в России, ну и, соответственно, обмениваться.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси