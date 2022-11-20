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Пархомчик: Новая продукция повысит конкурентоспособность белорусских предприятий
Новая продукция повысит конкурентоспособность белорусских предприятий. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал вице-премьер Петр Пархомчик.
С учетом тех денежных средств, которые выделены, количество рассматриваемых инвестпроектов уже достигает 20. И затрагивают они практически все белорусские предприятия Министерства промышленности Республики Беларуси."Повысится конкурентоспособность нашего продукта. На основании новых технологий, конечно же, появятся и новые трактора, новые комбайны, которые необходимы для решения постоянных задач Министерством сельского хозяйства", - рассказывает он.
По словам вице-премьера, есть и новые направления, которыми в Беларуси не занимались, это те компоненты и комплектующие, которые завозились из Европы. "По "Амкодору" у нас три проекта и все три проекта связаны с компонентной базой производства деталей для лесной тематики, плюс отдельные компоненты, которые в мире производят несколько крупных мировых лидеров, это так называемаяхарвестерная головка (это манипулятор, который управляет и делает все движения погрузки леса в соответствующую машину).
И самое главное - мы пытаемся сейчас реализовать проект, связанный с телами вращения, - это шестерни, валы. Эти шестерни и валы должны соответствовать высокому классу точности изготовления. Мы добрались до таких сложных технических вопросов на Минском подшипниковом заводе.
Сегодня большая ниша для производства таких подшипников, поскольку развалились все заводы на постсоветском пространстве. Поэтому такой проект будет реализовываться на Минском подшипниковом заводе.
Говоря об экологии, он упомянул Минский тракторный завод. "Стоит вопрос о выносе литейных производств, которые находятся в столице, скажем, в Брестскую область. Постараемся в ближайшие 5-7 лет данную проблему решить.
Отдельной строкой идет микроэлектроника.Россия предоставила Беларуси перечень тех компонентов в области микроэлектроники, которые она готова приобретать. Действует специальная комиссия с белорусской и российской стороны. Инвестиции будут составлять в пределах 100 млн долларов. "Но мы считаем, что это недостаточно для того, чтобы наша белорусская электроника поднялась на более высокий уровень. Поэтому будем дорабатывать данную часть проекта", - заключил он.
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