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Пархомчик об инвестпроектах: Мы должны принимать быстрые управленческие решения
Когда покупатель голосует рублем и иностранной валютой, почему бы производителю не нарастить объемы? Бобруйское предприятие "Фандок" увеличило производство мебели вдвое. Обусловлено это спросом на продукцию не только на отечественном рынке, но и за рубежом. За год удалось реализовать сразу несколько инвестпроектов. Это новый лесопильный цех мощностью 60 тысяч кубометров в год. В стадии наладки новая линия сортировки круглого леса. С работой предприятия сегодня ознакомился вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик. Углубленная переработка древесины и рациональное использование сырья станут приоритетом в развитии таких производств.
Раньше мы продавали мебельный щит, который пользовался спросом на европейском рынке. Сейчас ввиду санкционной политики мы его используем сами в производстве мебели. Активно развили восточноазиатский рынок. Кроме этого освоили выпуск различных новых продуктов, в том числе по импортозамещению. Например, организовали выпуск балки для строительно-монтажных работ, которая раньше завозилась к нам в республику.
Курс на импортозамещение
Тема импортозамещения актуальна для белорусского сектора экономики с учетом мировых вызовов, в том числе и для завода "Белшина". Ежегодно с его конвейеров сходит порядка 4 млн шин для легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и самосвалов. Освоено свыше 350 моделей. В этом году еще 17. Завершено техническое перевооружение завода массовых шин, позволяющее выпускать легковые шины с посадочным диаметром до 20 дюймов. В стадии реализации проект по выпуску шин диаметром 25-29 дюймов, что обеспечивает еще и высокий экспортный потенциал. Сейчас в географии поставок свыше 20 стран.
Если буквально 2,5 года назад мы производили товарной продукции на 600 с небольшим миллионов рублей, то по этому году это будет 1 млрд 250 млн. А на 2023 год ставим задачу практически до 1,5 млрд товарной продукции. Экспорт и импорт у нас делится практически пополам. И это правильно. Внутренний рынок - это опора для любого предприятия. Страны СНГ, следующий крупный потребитель - это Казахстан. Остается дальнее зарубежье: там, где нас ждут - на Востоке.
В этом году мы завершили испытание новых видов карьерных самосвалов на альтернативных видах топлива с использованием сжиженного природного газа. Мы испытали первый карьерный аккумуляторный самосвал. Ну и произвели первый, как мы его называем, антисанкционный карьерный самосвал, работающий в гибридном исполнении, с малым двигателем аккумуляторных батарей.
Времени для раздумья у нас абсолютно нет, мы должны принимать оперативные, быстрые управленческие решения. У нас складываются очень хорошие отношения с РФ. Сейчас мы завершаем работу по двенадцати проектам. Вы знаете, что РФ выделила определенные ресурсы для реализации этих проектов. Буквально на этой неделе подписаны 9 паспортов. Это говорит о том, что Российская Федерация согласилась, что данные проекты представляют интерес не только для Республики Беларусь.
Развитие промышленного сектора на контроле государства
Приоритеты в развитии промышленного сектора Беларуси определены. Это наращивание объемов производства, повышение качества продукции, в том числе выпуск инновационных видов товаров.
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