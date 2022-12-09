Пархомчик об инвестпроектах: Мы должны принимать быстрые управленческие решения

Если буквально 2,5 года назад мы производили товарной продукции на 600 с небольшим миллионов рублей, то по этому году это будет 1 млрд 250 млн. А на 2023 год ставим задачу практически до 1,5 млрд товарной продукции. Экспорт и импорт у нас делится практически пополам. И это правильно. Внутренний рынок - это опора для любого предприятия. Страны СНГ, следующий крупный потребитель - это Казахстан. Остается дальнее зарубежье: там, где нас ждут - на Востоке.

Андрей Бунаков, гендиректор ОАО "Белшина"