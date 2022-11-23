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Пархомчик: Первый белорусский электротрактор появится в 2023 году

Минпром активно продолжает работу по созданию техники нового поколения. Первый белорусский электротрактор мощностью до 40 лошадиных сил появится в следующем году, проанонсировал в парламенте вице-премьер Петр Пархомчик.

Сегодня правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов.

В целом белорусская промышленность в этом году работает с приростом. За 10 месяцев предприятия ведомства произвели продукции почти на 19 с половиной миллиардов рублей. И главное - все, что производим, продаем.

В условиях санкций правительство переориентирует экспортные потоки.


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Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси: Диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в Российскую Федерацию и Китай. Действительно уход и приостановка деятельности иностранных компаний в России заново открыли российский рынок буквально для всех отраслей промышленности. За 9 месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41 до 57 %.

Что касается деревообработки, с сентября объемы реализации продукции достигли докризисного уровня, отметил вице-премьер. А внутренний рынок насыщается лесопродукцией по доступным ценам.

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