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Пархомчик: С российского рынка ушли Bridgestone, Michelin, было бы здорово, если бы их место заняла "Белшина"

По результатам первых семи месяцев этого года белорусская промышленность сработала очень хорошо. Сейчас задача - сохранить данные темпы, рассказал в интервью "Главному Эфиру" заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Конъюнктура благоприятная, это видно по складам - запасы на них не увеличиваются, а находятся практически на одном и том же уровне. Все, что у нас производится, успешно реализуется в близлежащих странах.

С российского рынка ушли известные компании Bridgestone, Michelin. Понятно, что кто-то должен это место занять. И было бы здорово, если бы это место заняла наша "Белшина". Поэтому у нас есть возможность вернуться на этот рынок, заявить о себе. Очень важно занять место в производстве и поставке крупногабаритных шин, в частности, для карьерных самосвалов.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

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