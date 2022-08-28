Пархомчик: С российского рынка ушли Bridgestone, Michelin, было бы здорово, если бы их место заняла "Белшина"

С российского рынка ушли известные компании Bridgestone, Michelin. Понятно, что кто-то должен это место занять. И было бы здорово, если бы это место заняла наша "Белшина". Поэтому у нас есть возможность вернуться на этот рынок, заявить о себе. Очень важно занять место в производстве и поставке крупногабаритных шин, в частности, для карьерных самосвалов.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси