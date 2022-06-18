Пархомчик: У Беларуси есть уникальная возможность занять почетное место в области микроэлектроники

Министр промышленности Петр Пархомчик в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что у Беларуси сейчас есть уникальная возможность занять почетное место в области микроэлектроники.



"У нас есть главная составляющая микроэлектроники - наука, у нас есть два холдинга - "Планар" и "Интеграл". "Планар" входит в четверку мировых производителей технологий и оборудования для микроэлектроники. На сегодняшний день предприятие загружено на ближайшие 5-6 лет.



Очень важно, что те заказы, которые Россия когда-то разместила в недружественных странах, сегодня переориентированы на Беларусь.



"Мы подготовили сейчас межправительственное соглашение на уровне министерств России и Беларуси для того, чтобы поднять принятие этих решений на более высокий уровень. Оно будет подписано в ближайшее время. РФ готовит сейчас свою программу развития микроэлектроники до 2030 года. Мы до конца этого года хотим подготовить такую же программу, чтобы она стыковалась и интегрировалась в программу РФ", - подвел итог министр промышленности.