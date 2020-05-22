Парламент рассмотрит изменения в Закон "О хозяйственных обществах"

В Беларуси совершенствуют механизмы по работе и выводу из кризиса финансово несостоятельных предприятий. Они помогут произвести перезагрузку бизнес-моделей убыточных компаний, многие получат шанс выйти на рентабельную работу, сохранить коллективы. В частности, долги предприятий предлагают конвертировать в акции. Кто и на каких условиях может их получить? Правовые тонкости регулируют изменения в Закон "О хозяйственных обществах". Сейчас этот документ в парламенте готовят ко второму чтению. Новые подходыдепутаты планируют принять уже на этой сессии до конца июня.



Подробнее о них Светлана Лукьянюк. Сейчас в Беларуси около 64 тысяч хозяйственных обществ, где трудятся свыше 80 % всех работников. Получается, новации, которые обсуждают в парламенте, затронут большинство. Выстроенная система взаимоотношений здесь крайне необходима, говорят депутаты. И предлагают ряд механизмов, которые в первую очередь смогут стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность крупных производств. Один из них - возможность внесения своих денег от участников в имущество общества. Но эти вклады не должны влиять на размер уставного фонда и на размер акций. В отношении ЗАО в законопроекте отменены ограничения по количеству акционеров.

