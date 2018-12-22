7 миллиардов российских рублей. Парламентарии Союзного государства согласовали бюджет на 2019-й год

Парламентарии Беларуси и России согласовали главный финансовый документ Союзного государства. Бюджет 2019 года составит более 7 миллиардов российских рублей. Это около 110 миллионов долларов США.

Большая часть средств пойдет на реализацию 11-ти союзных программ. Будет усовершенствована пограничная и информационная безопасность Союзного государства. Разработаны научно-технические программы в области энергосберегающих технологий. Также будет профинансирована реконструкция комплекса "Брестская крепость-герой". Парламентарии двух стран обсудили отмену роуминга на территории Союзного государства и создание общего единого научно-технологического пространства.