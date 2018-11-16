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Парламентская делегация Арабской Республики Египет посетила БелАЗ
Заинтересован расширять сотрудничество с Минской областью в машиностроительной сфере и Египет. Парламентская делегация Арабской Республики сегодня посетила БелАЗ. Около двух десятков депутатов из Каира во главе с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем Аль Сайедом приехали в Жодино, чтобы увидеть производство знаменитых на весь мир карьерных самосвалов. Поставки техники БелАЗ в Египет начались еще в 60-х. Но в последние годы объем поставок несколько снизился. Визит парламентариев из Арабской Республики поспособствует наращиванию объемов взаимной торговли. Перспективным направлением может стать поставка БелАЗов на карьеры "золотого треугольника" в Верхнем Египте. Этот район богат золотом, серебром, железом, медью и содержит 75 % минеральных ресурсов страны. Гостей из Каира на заводе в Жодино особенно заинтересовало производство сверхтяжелых машин. Провели и тест-драйв самого большого карьерного самосвала в мире грузоподъемностью 450 тонн.
На этой неделе БелАЗ сообщил о возобновлении поставок своих самосвалов в Китай. На выставке импорта в Шанхае был подписан контракт на продажу самосвала грузоподъемностью 360 тонн. Он будет задействован при перевозке угля в карьере на севере КНР. Это будет первая поставка БелАЗа на китайский рынок с 2013 года.
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