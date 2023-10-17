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Парламентские перспективы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы обсудили и в Палате представителей

Актуальные вопросы белорусско-венесуэльского сотрудничества обсудили и в белорусском парламенте. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы выразил уверенность, что нынешний визит будет способствовать развитию, углублению и расширению сотрудничества между нашими странами, в частности, в области межпарламентских отношений. Белорусские депутаты выражают общую позицию, что, несмотря на период пандемии и санкции, наши страны являются настоящими стратегическими партнерами на международной арене - и в укреплении связей наших стран немаловажен и политический диалог.

Политический диалог сегодня приносит хороший эффект, чтобы наши контакты возобновились на том уровне, на котором они были в середине двухтысячных, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко и Уго Чавес строили этот фундамент нашей дружбы, а мы знаем, что она уже сегодня имеет традиции определенные. Конечно, мы будем дальше развивать.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы отметил, что наши страны имеют схожую внешнюю политику - это и приверженность принципам суверенитета, права народов на самоопределение и невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Следующим шагом в развитии отношений, по мнению двух сторон, должно стать подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между парламентами двух государств.

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