Парламентские перспективы сотрудничества Беларуси и Венесуэлы обсудили и в Палате представителей

Политический диалог сегодня приносит хороший эффект, чтобы наши контакты возобновились на том уровне, на котором они были в середине двухтысячных, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко и Уго Чавес строили этот фундамент нашей дружбы, а мы знаем, что она уже сегодня имеет традиции определенные. Конечно, мы будем дальше развивать.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси